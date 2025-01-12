مظاهرة في العاصمة واشنطن للمطالبة بالإفراج عن الطواقم الطبية الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن / PNN – يواصل النشطاء والطواقم الطبية التظاهر في عدة مدن أميركية للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع العاملين الفلسطينيين في مجال الرعاية الصحية المعتقلين
من قبل سلطات الاحتلال، لا سيما في المراكز والمستشفيات التي دمرتها آلياته في شمال القطاع.
وشارك المئات في مسيرة جابت شوارع العاصمة واشنطن لحث صناع القرار وإدارة الرئيس جو بايدن للتحرك العاجل، والضغط على حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة للإفراج على الأطباء والكوادر الصحية العاملة في قطاع غزة، الذين اعتقلوا أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني في خدمة المواطنين والجرحى والمرضى، رغم الحصار المفروض على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.
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