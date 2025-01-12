مظاهرة في العاصمة واشنطن للمطالبة بالإفراج عن الطواقم الطبية الفلسطينية

وشارك المئات في مسيرة جابت شوارع العاصمة واشنطن لحث صناع القرار وإدارة الرئيس جو بايدن للتحرك العاجل، والضغط على حكومة بنيامين اليمينية المتطرفة للإفراج على الأطباء والكوادر الصحية العاملة في قطاع غزة، الذين اعتقلوا أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني في خدمة المواطنين والجرحى والمرضى، رغم الحصار المفروض على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.

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