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مظاهرة في العاصمة واشنطن للمطالبة بالإفراج عن الطواقم الطبية الفلسطينية

1/12/2025 3:10:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN – يواصل النشطاء والطواقم الطبية التظاهر في عدة مدن أميركية للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع العاملين الفلسطينيين في مجال الرعاية الصحية المعتقلين من قبل سلطات الاحتلال، لا سيما في المراكز والمستشفيات التي دمرتها آلياته في شمال القطاع.

وشارك المئات في مسيرة جابت شوارع العاصمة واشنطن لحث صناع القرار وإدارة الرئيس جو بايدن للتحرك العاجل، والضغط على حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة للإفراج على الأطباء والكوادر الصحية العاملة في قطاع غزة، الذين اعتقلوا أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني في خدمة المواطنين والجرحى والمرضى، رغم الحصار المفروض على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.

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