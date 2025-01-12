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الطقس: أجواء باردة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة

1/12/2025 3:10:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأحد، باردا وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائما جزئيا إلى صاف، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو باردا نسبيا إلى بارد وجاف، وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية جافة خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

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