السفارة الإيرانية تعلن أن الرئيس مسعود بيزشيكيان سيزور موسكو

(MENAFN
) أعلنت السفارة الإيرانية أن الرئيس مسعود بيزشيكيان سيزور موسكو في 17 يناير للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجي, جاء هذا الإعلان بعد اجتماع بين كاظم جلالي، سفير إيران في روسيا، ونائب وزير
الخارجية الروسي أندريه رودنكو، حيث تم مناقشة القضايا الثنائية والاتصالات رفيعة المستوى المقبلة, وتأتي الزيارة بعد أن فقدت إيران وروسيا حليفًا رئيسيًا في الشرق الأوسط، بشار الأسد، في الشهر الماضي عندما سيطرت الجماعات الإسلامية المسلحة على شمال دمشق, وأكد جلالي أن إيران تولي أهمية كبيرة للاستقلال الوطني والأمن، مشيرًا إلى أن البلاد لا تميل للانضمام إلى أي كتلة معينة.
كما أكدت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أن إيران تتوقع توقيع اتفاقية شاملة للتعاون مع روسيا خلال الزيارة، التي ستركز على مبادرتين رئيسيتين: ممر الشمال-الجنوب ونقل الغاز الروسي إلى إيران, وتم توقيع أول اتفاقية طويلة الأمد بين إيران وروسيا في عام 2001، واستمرت لمدة عشرة أعوام، ثم تم تمديدها مرتين, ورغم الحديث عن معاهدة جديدة منذ عام 2020، إلا أن الاتفاق المتجدد لم يتم التوصل إليه بعد, ومن المقرر تمديد المعاهدة الحالية حتى عام 2026, وقد أعرب بعض النقاد الإيرانيين عن المعارضة ازاء استجابة روسيا خلال الصراع السوري، قائلين إن الدعم المقدم لبشار الأسد كان غير كافٍ خلال الهجمات الأخيرة, وتشير التحليلات إلى أن روسيا قد تفضل مصالحها الخاصة على تحالفها مع إيران.
وإضافة إلى علاقتها مع روسيا، تحافظ إيران أيضًا على اتفاق طويل الأمد مع الصين، على الرغم من أن تفاصيله غير علنية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز العلاقات مع موسكو وبكين في ظل عزلتها عن الولايات المتحدة.
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