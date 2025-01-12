تهديد التخريب المحتمل الذي تشكله مجموعات القراصنة المدعومة من الصين يعتبر من أخطر التهديدات

(MENAFN
) من بين العديد من التهديدات السيبرانية التي تواجه العالم اليوم، يعد تهديد التخريب المحتمل الذي تشكله مجموعات القراصنة المدعومة من الصين من أخطر التهديدات، حيث وصفه كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين بأنه "تهديد رئيسي", وتفيد التقارير أن هؤلاء القراصنة المدعومين من الحكومة الصينية قد اخترقوا البنية التحتية الأمريكية الحيوية، مثل شبكات المياه والطاقة ووسائل النقل، وغالبًا ما يظلون داخلها لسنوات, ووفقا للمسؤولين الأمريكيين، فإن الهدف هو تمهيد الطريق لشن هجمات سيبرانية مدمرة في حال حدوث نزاع مستقبلي، لا سيما مع الصين بشأن تايوان.
كذلك قد أشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، إلى خطورة الوضع، محذرًا من أن القراصنة الصينيين قد استقروا بالفعل في البنية التحتية الأمريكية، ويستعدون للتسبب في الاضطراب وإلحاق الضرر بالمواطنين الأمريكيين إذا قررت الصين الهجوم, وردًا على ذلك، اتخذت الحكومة الأمريكية إجراءات ضد مجموعات القراصنة مثل "تايفون" وكشفت عن مزيد من التفاصيل بشأن التهديدات التي تشكلها هذه المجموعات, ففي يناير 2024، قامت الولايات المتحدة بتعطيل مجموعة "فولت تايفون"، وهي وحدة قراصنة مدعومة من الصين كانت مكلفة بإعداد الأرضية لشن هجمات سيبرانية ضخمة, وفي سبتمبر 2024، سيطرت السلطات الفيدرالية على شبكة بوتنت تديرها مجموعة قراصنة صينية أخرى تسمى "فليكس تايفون"، والتي استخدمت شركة أمن سيبراني مقرها في بكين لإخفاء أنشطة القراصنة, وفي ديسمبر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة أمن سيبراني صينية بتهمة تورطها في عدة حوادث اختراق ضد ضحايا أمريكيين, ومنذ ذلك الحين، ظهرت مجموعة قراصنة جديدة تعرف باسم "سيلت تايفون"، التي اخترقت شركات كبيرة في مجال الاتصالات والإنترنت الأمريكية لجمع المعلومات الاستخباراتية ومراقبة الاتصالات الأمريكية, وعادت مجموعة أخرى، كانت تعرف سابقًا باسم "هافينيم" وأصبحت تُعرف الآن باسم "سيلك تايفون"، في ديسمبر 2024، مستهدفة وزارة الخزانة الأمريكية.
وفيما يلي نظرة عن كثب على مجموعات القراصنة الصينية التي تستعد للنزاع المحتمل:
فولت تايفون: فولت تايفون هي نوع جديد من القراصنة المدعومين من الصين, على عكس المجموعات التقليدية التي تركز بشكل أساسي على سرقة المعلومات الحساسة، تحول تركيز فولت تايفون إلى تعطيل قدرة الجيش الأمريكي على "التعبئة", اكتشف مايكروسوفت هذا النوع لأول مرة في مايو 2023، ووجد أن القراصنة يستهدفون أجهزة الشبكة مثل أجهزة التوجيه والجدران النارية والشبكات الخاصة الافتراضية منذ عام 2021 على الأقل, وتهدف هذه الجهود إلى اختراق البنية التحتية الأمريكية الحيوية بعمق، وقد تستمر هذه الأنشطة حتى خمس سنوات, وتتمثل تكتيكات فولت تايفون في اختراق الأجهزة المتصلة بالإنترنت، خاصة تلك التي لم تعد تتلقى تحديثات أمان, وقد وسعت المجموعة نطاقها في بيئات تكنولوجيا المعلومات عبر عدة قطاعات حيوية، بما في ذلك الطيران والطاقة والنقل، تمهيدًا لهجمات سيبرانية مدمرة مستقبلًا قد تعيق استجابة الحكومة الأمريكية في حال حدوث نزاع متعلق بتايوان.
كما علق جون هولتكيست، المحلل الرئيسي في شركة مانديانت للأمن السيبراني، قائلاً: "هذه المجموعة لا تجمع المعلومات الاستخباراتية وتسرق الأسرار بهدوء كما هو الحال عادة في الولايات المتحدة, إنهم يدرسون البنية التحتية الحيوية حتى يتمكنوا من تعطيل الخدمات الرئيسية عندما يُعطى لهم الأمر".
MENAFN12012025000045015687ID1109080344
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.