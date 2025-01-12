الشيخ السوري رائد النابلسي يدعو إلى الحفاظ على مكاسب الثورة السورية

(MENAFN
) دعا الشيخ السوري رائد النابلسي إلى الحفاظ على مكاسب الثورة السورية، محذرًا من أولئك الذين يسعون لاستغلال نتائجها بسرعة, وفي مقابلة مع وكالة الأناضول في دمشق، أكد النابلسي، الذي عاد إلى سوريا بعد 13 عامًا، أن "البطولة تكمن في الثبات والاستمرارية", وحذر من أن البعض يتعجل لتحقيق مكاسب من تقدم الثورة، مشددًا على أن القوة الحقيقية تأتي من الاستمرارية والتخطيط الاستراتيجي, وأشار النابلسي إلى التحديات المقبلة، لافتًا إلى أن هناك من يعد لحرب عالمية ثالثة ضد الإسلام, وأكد أن النجاح يتطلب التخطيط المسبق وأن يكون الإنسان قوة حقيقية في مواجهة العدو, كان رسالته متفائلة، حيث حث السوريين على البقاء متفائلين رغم التحديات، مؤكدًا الفرق بين المؤمنين وغير المؤمنين في التعامل مع الأحداث.
وفيما يتعلق بالنظام السابق، قال النابلسي إنه كان يحظى بدعم القوى العالمية، لكنه شدد على أن التدخل الإلهي قادر على تغيير كل العلاقات, كما انتقد غياب التغطية الإعلامية للمآسي العالمية، داعيًا إلى زيادة الوعي لمكافحة التضليل الإعلامي, وتحدث النابلسي عن قوة المؤمن، موضحًا أن القوة في المال والعلم والمنصب تمكّن الإنسان من أداء الأعمال الصالحة, وأكد أن الغاية الأساسية من وجود الإنسان هي عبادة الله، وهذا يتطلب فهم معنى الحياة واتباع الطريق الصحيح.
كما تحدث عن أهمية المواطنة والوحدة الوطنية، مستلهمًا نموذج "أهل يثرب" في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين رغم اختلافاتهم، اتحدوا كأمة واحدة, وأكد على دور الشباب والعلماء في توجيه الأمة، مشددًا على أن مستقبل الأمة يكمن في التعليم والتوجيه الصحيح لشبابها, واختتم النابلسي بتأكيده على أهمية العلم لتحقيق النجاح في الدنيا والآخرة، وأن الشباب يمثلون مستقبل الأمة، ويتطلبون تعليمًا متقدمًا ومبنيًا على الشريعة لتحضيرهم لأهداف أكبر.
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