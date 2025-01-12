الرئيس السابق لأوروغواي يعتبر مثالاً للإعجاب بسبب أسلوب حياته المتواضع واهتمامه بخدمة شعبه

(MENAFN
) لطالما كان خوسيه موجيكا، الرئيس السابق لأوروغواي، مثالاً للإعجاب بسبب أسلوب حياته المتواضع واهتمامه بخدمة شعبه، ليس فقط من خلال السياسات والخطب، بل من خلال العيش بينهم واحتضان حياة بسيطة, وُلد في 20 مايو 1935، وعمل موجيكا وزيرًا للثروة الحيوانية والزراعة والصيد من 2005 إلى 2008 قبل أن يتولى الرئاسة في مارس 2010, وخلال فترة رئاسته، اشتهر موجيكا بتواضعه الاستثنائي, حتى بعد أن أصبح رئيسًا، استمر في العيش في منزل ريفي بسيط مع زوجته لوسيا توبولانسكي، وهي سيناتور أيضًا تبرع جزء من راتبها, امتد أسلوب حياته البسيط إلى مكتبه، حيث كان يعمل دون رفاهيات، محاطًا بعدد قليل من الموظفين والحراس, كان يؤمن بالحفاظ على أسلوب حياته البسيط، رافضًا أي نوع من الرفاهية أو التفاخر.
وفي عام 2014، أكمل موجيكا فترته الرئاسية بسبب قانون يمنعه من الترشح لفترة رئاسية ثانية, بعد 10 سنوات من حكمه، ودّع الأوروغويانيون الرئيس الأكثر تواضعًا والأكثر جاذبية في العالم, وعلى الرغم من شعبيته الكبيرة، استمر موجيكا في العيش بأسلوب حياة قائم على التقشف, رفض الحصول على معاش تقاعدي عن فترة عمله كسيناتور واختار التبرع براتبه الرئاسي للأعمال الخيرية, كما أظهر موجيكا طبيعة متواضعة وصلبة من خلال رفضه تلقي العلاج الطبي لمرض السرطان الذي أصابه، رغم أنه تم تشخيصه بسرطان المريء وانتشاره إلى الكبد, وفي سن 89 عامًا، أعلن رغبته في قضاء أيامه المتبقية في مزرعته، مع استمرار العمل حتى النهاية, ولقد جعل التزام موجيكا الثابت بحياة بسيطة منه شخصية محبوبة ومبجلة عالميًا، يحترمه السياسيون من جميع الأطياف السياسية, وتستمر قصته في إلهام الناس في جميع أنحاء العالم.
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