الخبير العسكري والاستراتيجي يشيد بالعمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في بيت حانون شمال قطاع غزة

(MENAFN
) أشاد اللواء إيلياس حنّا، الخبير العسكري والاستراتيجي، بالعمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في بيت حانون شمال قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها فعالة للغاية من حيث التخطيط والتنفيذ, وأكد على أهمية توقيتها الاستراتيجي، مشيراً إلى التداعيات الهامة التي تحملها هذه العمليات على الوضع العسكري العام, وفي يوم السبت الموافق 11يناير، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل أربعة جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي إصابات خطيرة خلال الاشتباكات في شمال قطاع غزة, وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، نقلاً عن منصات مرتبطة بالمستوطنين، أن سبعة جنود إسرائيليين قتلوا وأصيب حوالي 30 آخرين، منهم 11 إصابتهم خطيرة.
كما حلل حنّا المشهد العسكري في غزة، موضحاً أن هذه العمليات تبرز قدرة المقاومة على خوض معارك معقدة في بيئة جغرافية صعبة تحت سيطرة جيش الاحتلال, وأشار إلى أن منطقة بيت حانون، التي شهدت معارك عنيفة مؤخراً، كانت موقعاً لعملية مستهدفة ضد دورية إسرائيلية أسفرت عن مقتل أربعة جنود وجرح آخرين, وأوضح أن هذه العملية تعكس تكتيكاً عسكرياً دقيقاً يعتمد على استغلال نقاط الضعف في انتشار القوات الإسرائيلية, وأشار حنّا إلى أن توقيت العملية كان ذا أهمية بالغة، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإعادة تقييم استراتيجياته في غزة وسط الحديث عن الانسحاب التدريجي من بعض المناطق, وأكد على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة بيت حانون، الواقعة في شمال شرق غزة، وكيف أن العمليات هناك تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الجيش الإسرائيلي في القتال داخل المدن.
كذلك أوضح الخبير أن الجيش الإسرائيلي غالباً ما يعتقد أنه قد قام بتطهير المناطق من المقاومة، ليواجه بعدها كمائن تعيد ترتيب الأوراق وتسبب خسائر بشرية ومادية, وأشار إلى أن المعارك في غزة تتميز بطابع استنزافي، حيث تعتمد المقاومة على تكتيكات تستغل الفجوات الأمنية والضعف الميداني, وأضاف حنّا أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مناطق مثل جباليا وبيت حانون تعكس عجز الاحتلال عن السيطرة المستدامة على تلك المناطق، مما يجبره على العودة إليها عدة مرات, ووصف أساليب المقاومة بأنها مدروسة ومخطط لها بعناية، مشيراً إلى أن القتال الحضري الذي تتبعه المقاومة يتطلب تخطيطاً وتنفيذاً عاليين, كما أشار إلى أن استخدام تكتيكات مثل الكمائن المزدوجة، التي تضمنت تفجير لغم وإطلاق النار على القوات الإسرائيلية، يظهر احترافية المقاومة وقدرتها على الابتكار الميداني, فيما يتعلق بالوضع السياسي والعسكري الحالي، أشار حنّا إلى أن الحديث عن انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من مناطق في غزة يثير تساؤلات حول كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية وآثارها المحتملة على الطرفين.
MENAFN12012025000045015687ID1109080314
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.