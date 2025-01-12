رئيس مجلس السيادة الانتقالي يتعهد بأن الجيش السوداني سيستعيد كل شبر من الأراضي التي احتلتها قوات الدعم السريع

(MENAFN
) تعهد عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بأن الجيش السوداني سيستعيد كل شبر من الأراضي التي احتلتها قوات الدعم السريع, وجاء هذا التصريح بعد سيطرة الجيش على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة في وسط السودان, ووصف قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، فقدان ود مدني بأنه مجرد "خسارة جولة" في الصراع الأوسع.
وفي تغريدة على منصة "إكس"، أشاد البرهان بالشعب السوداني لصبره في مواجهة "الميليشيات الإرهابية" وأعرب عن امتنانه للقوات المشتركة، والأجهزة الأمنية، والشرطة، والمقاومة الشعبية، وفرق الدعم, وأكد أن النصر على المتمردين قريب، وأن القوات المسلحة مصممة على استعادة وتطهير كل منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع ومرتزقتها, وأكد مني أركو مناوي، حاكم دارفور وقائد القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني، أن العمليات العسكرية ستستمر حتى يتم استعادة جميع المدن التي تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
كما رد حميدتي بالاعتراف بخسارة ود مدني من جهته، ولكنه أصر على أن قواته لم تخسر المعركة بشكل عام, وفي رسالة صوتية تم بثها عبر قناة قوات الدعم السريع على تيليغرام، تعهد بإعادة دعم المدنيين واستعادة دعمهم بين السكان.
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