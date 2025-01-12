شهداء بينهم مسعف جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - استشهد الليلة الماضية، عددمن المواطنين بينهم مسعف، جراء استمرار قصف
قوات الاحتلال الاسرائيلي، مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وقال مراسل الوكالة الرسمية إن شهيدين وعدد من الجرحى نقلوا إلى مستشفى العودة في النصيرات، إثر قصف مدفعية الاحتلال على منازل المواطنين في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.
وأضاف أن آليات الاحتلال واصلت اطلاق النار بشكل كثيف باتجاه المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة.
وفي السياق ذاته، استشهاد ضابط الاسعاف حسن الكحلوت من مخيم جباليا، متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال شمال القطاع.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,537 مواطنا، وإصابة 109,571 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا ما تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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