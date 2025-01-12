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شهداء بينهم مسعف جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع

1/12/2025 2:04:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - استشهد الليلة الماضية، عددمن المواطنين بينهم مسعف، جراء استمرار قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي، مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال مراسل الوكالة الرسمية إن شهيدين وعدد من الجرحى نقلوا إلى مستشفى العودة في النصيرات، إثر قصف مدفعية الاحتلال على منازل المواطنين في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

وأضاف أن آليات الاحتلال واصلت اطلاق النار بشكل كثيف باتجاه المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، استشهاد ضابط الاسعاف حسن الكحلوت من مخيم جباليا، متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,537 مواطنا، وإصابة 109,571 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا ما تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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