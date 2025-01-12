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آلية فصل التيار الكهربائي عن المنازل على طاولة النواب اليوم الأحد

1/12/2025 12:04:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اليوم الاحد آلية فصل التيار الكهربائي عن المنازل .

كما تبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع التأمين ، وتناقش لجنة فلسطين النيابية ، المساعدات الاغاثية الى قطاع غزة .

كما يعقد ملتقى البرلمانيات الاردنيات حديث لبحث الية عمل الملتقى

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