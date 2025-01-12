آلية فصل التيار الكهربائي عن المنازل على طاولة النواب اليوم الأحد

آلية فصل التيار الكهربائي عن المنازل على طاولة النواب اليوم الأحد
التاريخ
1/12/2025 12:04:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اليوم الاحد آلية فصل التيار الكهربائي عن المنازل .
كما تبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع التأمين ، وتناقش لجنة فلسطين النيابية ، المساعدات الاغاثية الى قطاع غزة .
كما يعقد ملتقى البرلمانيات الاردنيات حديث لبحث الية عمل الملتقى
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