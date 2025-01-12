لـ6 ساعات.. فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق (أسماء)

لـ6 ساعات.. فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق (أسماء)
التاريخ
1/12/2025 12:04:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت شركات كهرباء اضطرارها لاجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المفرق وعجلون واربد والكرك اليوم الاحد لغايات اعمال
صيانة .
وحددت المناطق المتضررة بالفصل لنحو 6 ساعات وفقا لكل اعلان مرفق ادناه :
MENAFN12012025000208011052ID1109080171
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.