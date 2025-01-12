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ارتفاع عدد قتلى حرائق لوس أنجلوس إلى 16

1/12/2025 12:04:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لا تزال حرائق الغابات التي اندلعت هذا الأسبوع في مقاطعة لوس أنجلوس مستعرة، ومن المتوقع أن تكون من بين أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.
وتسببت الحرائق المدمرة في مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا وأحرقت أكثر من 12 ألف مبنى منذ يوم الثلاثاء، وتدمير أحياء كاملة كانت موطنا لعقارات تقدر بملايين الدولارات.
وبالرغم من أنه من المبكر جدًا تقديم حصيلة دقيقة للخسائر المالية، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الخسائر حتى الآن تجعل هذه الحرائق من أكثر الحرائق تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.
وأشار تقدير أولي من شركة "أكيو ويذر" إلى أن الأضرار والخسائر الاقتصادية حتى الآن تتراوح بين 135 مليار دولار و150 مليار دولار.
وللمقارنة، قدّرت "أكيو ويذر" الأضرار والخسائر الاقتصادية التي تسبب بها إعصار هيلين، الذي اجتاح ست ولايات جنوبية شرقية في الخريف الماضي، بنحو 225 مليار دولار إلى 250 مليار دولار.
وظلت حرائق الغابات في مقاطعة لوس أنجلوس، التي تأججت برياح سانتا آنا العاتية والجفاف الشديد، بعيدة عن نطاق السيطرة إلى حد كبير يوم السبت.
وهذا يعني أن الحصيلة النهائية للخسائر الناجمة عن الحرائق من المرجح أن تزداد، وربما بشكل كبير.
وتراجعت أسهم شركات التأمين الأميركية، الجمعة، بعد أن قدر محللون أن الخسائر المشمولة بالتأمين والناجمة عن حرائق الغابات في لوس أنجلوس قد تصل إلى 20 مليار دولار.

سكاي نيوز عربية

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