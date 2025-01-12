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أفضل 6 مشروبات صباحية لخفض الكوليسترول

1/12/2025 12:04:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- إن الكوليسترول هو مركب دهني ضروري لمختلف العمليات الفسيولوجية بالجسم. إلا أنه يمكن أن تؤدي التركيزات المرتفعة من الكوليسترول "الضار" LDL إلى تطور أمراض القلب من تراكم ترسباتها في الشرايين.
وبحسب ما نشره موقع WIO News، فإن هناك 6 مشروبات تساعد بفاعلية في خفض مستويات الكوليسترول "الضار" حال تم تناولها على معدة فارغة، ومنها:
1- عصير الطماطم
إن عصير الطماطم مليء بالألياف والنياسين والليكوبين، ويلعب دورًا حيويًا في تنظيم مستويات الكوليسترول في الجسم.
2- ماء بالعسل والثوم
إن مزج عجينة من ثلاثة فصوص من الثوم مع ملعقة من العسل في كوب من الماء الفاتر وتناولها على الريق في الصباح يخفف من مشكلة ارتفاع الكوليسترول.
3- حليب الكركم
يساعد تناول خليط من مسحوق الكركم والحليب الدافئ، على معدة فارغة في الصباح، في الحفاظ على مستويات الكوليسترول المثلى، ويسهم في خفض الكوليسترول "الضار" على وجه الخصوص.
4- الشاي الأخضر
يمكن من خلال إدراج الشاي الأخضر في الروتين الغذائي اليومي أن يساعد في تحقيق هدفين هما التحكم في مستويات الكوليسترول في الدم ويعزز فقدان الوزن، لأنه غني بمضادات الأكسدة والالتهاب.
5- عصير الزنجبيل والليمون
إن تناول كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون وملعقة من عصير الزنجبيل على الريق يمكن أن ينظم مستويات الكوليسترول في الجسم. تساهم خصائص الزنجبيل المضادة للأكسدة والالتهابات في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.
6- عصير أملا
إن عصير أملا معروف بوفرة فيتامين C ومضادات الأكسدة، بما يشمل الفلافونويد. يساعد تناول عصير أملا على معدة فارغة في الصباح في خفض نسبة الكوليسترول بالإضافة إلى ميزة تعزيز صحة القلب.
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