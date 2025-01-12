Sunday, 12 January 2025 06:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تطورات حالة الطقس في الأردن

1/12/2025 12:04:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-يشهد الطقس اليوم وغدًا الاثنين ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة، حيث يكون باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.
تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خلال ساعات النهار. ليلاً، يكون الطقس باردًا بشكل عام مع احتمالية تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجنوبية العالية وأجزاء من البادية والسهول.
وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة يوم الأحد، وجنوبية شرقية معتدلة السرعة يوم الاثنين.
وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر يوم الأحد.

MENAFN12012025000208011052ID1109080168

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث