الأردن.. طرح 7 أرقام مركبات مميزة بالمزاد العلني (تفاصيل)

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتنسيق مع وزارة المالية عن طرح مجموعة من الأرقام الأكثر تميزًا والمبينة في الجدول أدناه للبيع بالمزاد العلني من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد 26 كانون الثاني ولغاية الخميس 30 كانون الثاني
ونشرت إدارة الترخيص الأرقام والشروط والمواعيد وفقًا للجدول المرفق أدناه :
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