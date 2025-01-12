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الأردن.. طرح 7 أرقام مركبات مميزة بالمزاد العلني (تفاصيل)

1/12/2025 12:04:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتنسيق مع وزارة المالية عن طرح مجموعة من الأرقام الأكثر تميزًا والمبينة في الجدول أدناه للبيع بالمزاد العلني من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد 26 كانون الثاني ولغاية الخميس 30 كانون الثاني
ونشرت إدارة الترخيص الأرقام والشروط والمواعيد وفقًا للجدول المرفق أدناه :

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