امانة عمان تُنذر موظفين بالفصل (أسماء)

امانة عمان تُنذر موظفين بالفصل (أسماء)
التاريخ
1/12/2025 12:04:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انذرت امانة عمان عدد من موظفيها بالعودة الى عملهم خلال مدة لا تزيد عن 3 ايام من تاريخ هذا الاعلان والا سيتم فصلهم وفقا لاحكام القانون .
وتاليا الاسماء:
MENAFN12012025000208011052ID1109080166
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