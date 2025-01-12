الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة الله

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-انتقل الى رحمة الله تعالى الاعلامي الاردني القدير محمود سليم أبو عبيد .وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة عصر اليوم الأحد من مسجد صدام في مدينة الحصن لواء بني عبيد إلى مقبرة الحصن.وتقبل التعازي في ديوان آل أبو عبيد في مدينة اربد قرب دوار القبة يوم الأحد بعد الدفن ويوم الإثنين بعد صلاة العصر ، على أن يتم استقبال المعزين في عمان بعد صلاة عصر الثلاثاء في موقع يعلن عنه لاحقا وفقا لما اعلن ابنه عبر صفحته على منصة " فيسبوك" .



ويعتبر أبو عبيد من رجالات الرعيل الأول في الإعلام الأردني والعربي، فقد عاصر عددا من المسؤولين المؤثرين في مسيرة الأردن السياسية والإعلامية، لينقل خبراته فيما بعد إلى الإعلام الخليجي حيث انتقل للعمل في إذاعات الخليج، و ساهم بالعمل و تأسيس بعض إذاعاتها .

انا لله وانا اليه راجعون