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ليبيا: اشتباكات بين مجموعات مسلحة بمنطقة (العجيلات) غرب العاصمة طرابلس

1/11/2025 11:35:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس – 11 - 1 (كونا) -- شهدت عدة مناطق في مدينة (العجيلات) غرب العاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم السبت اشتباكات بين مجموعات مسلحة باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الاشتباكات وقعت إثر مناوشات بين هذه المجموعات وشملت مناطق (بوابة رأس يوسف) و(الجديدة) و(جنان عطيه).
وناشدت جمعية الهلال الأحمر الليبي في بيان أهالي المدينة الابتعاد عن المواقع القريبة من الاشتباكات المسلحة التي تدور في مناطق متفرقة محذرة المواطنين والمقيمين من الاقتراب من أماكن الاشتباكات المسلحة والابتعاد قدر الإمكان عن النوافذ والأبواب نظرا لتصاعد حدة الاشتباك داعية إلى التنسيق مع متطوعي الهلال الأحمر.
وأعلن مراقب التربية والتعليم بالمدينة عصام الفهري عن تعليق الدراسة داخل الحدود الإدارية بالبلدية نتيجة الاشتباكات المسلحة الحاصلة معللا هذا القرار بهدف الحفاظ على سلامة التلاميذ والطلاب وأعضاء هيئة التدريس. (النهاية)

ش ب م / م م ج




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