ليبيا: اشتباكات بين مجموعات مسلحة بمنطقة (العجيلات) غرب العاصمة طرابلس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس – 11 - 1 (كونا) -- شهدت عدة مناطق في مدينة (العجيلات) غرب العاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم السبت اشتباكات بين مجموعات مسلحة باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الاشتباكات وقعت إثر مناوشات بين هذه المجموعات وشملت مناطق (بوابة رأس يوسف) و(الجديدة) و(جنان عطيه).
وناشدت جمعية الهلال الأحمر الليبي في بيان أهالي المدينة الابتعاد عن المواقع القريبة من الاشتباكات المسلحة التي تدور في مناطق متفرقة محذرة المواطنين والمقيمين من الاقتراب من أماكن الاشتباكات المسلحة والابتعاد قدر الإمكان عن النوافذ والأبواب نظرا لتصاعد حدة الاشتباك داعية إلى التنسيق مع متطوعي الهلال الأحمر.
وأعلن مراقب التربية والتعليم بالمدينة عصام الفهري عن تعليق الدراسة داخل الحدود الإدارية بالبلدية نتيجة الاشتباكات المسلحة الحاصلة معللا هذا القرار بهدف الحفاظ على سلامة التلاميذ والطلاب وأعضاء هيئة التدريس. (النهاية)
ش ب م / م م ج
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