الأرصاد الجوية الامريكية: توقعات بهبوب رياح شديدة على ساحل كاليفورنيا تصعب جهود إخماد الحرائق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 11 - 1 (كونا) -- حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية اليوم السبت من عودة ظروف الطقس المساعدة لانتشار الحرائق مع توقعات بهبوب رياح بحرية عاصفة على طول ساحل جنوب كاليفورنيا فيما أصدرت السلطات المحلية في الولاية أوامر إخلاء جديدة لعشرات الآلاف من المنازل.
وذكرت الهيئة في بيان تناقلته وسائل الاعلام أن "حريق باليساديس على الحافة الغربية للمدينة اخذ منحى جديدا مما دفع إلى إصدار أمر إخلاء شمل جزءا كبيرا من حي (برينتوود) وسفوح (وادي سان فرناندو)".
من جهتها انضمت فرق الإطفاء المحلية التي تكافح النيران إلى رجال الإطفاء من أجزاء أخرى في كاليفورنيا وكذلك من سبع ولايات أمريكية أخرى وكندا والمكسيك فيما تستمر حرائق الغابات في الاشتعال في جنوب كاليفورنيا مما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وتدمير أكثر من 12 ألف مبنى حسب اخر حصيلة رسمية.
وتوقعت الهيئة أن تتحسن الظروف في منطقة لوس أنجلوس مطلع هذا الاسبوع بعد تباطؤ سرعة الرياح الى ما بين 65 و 80 كيلومترا في الساعة.
وحذر رئيس فرقة الإطفاء في كاليفورنيا ديفيد أكونا في تصريح اوردته شبكة (سي ان ان) الاخبارية من ارتفاع وتيرة حرائق الغابات مع عودة الرياح القوية إلى مقاطعة لوس أنجلوس الليلة.
وأوضح أكونا ان اشتداد سرعة الرياح وما تسببه من ارتفاع الجمر في السماء يصعب المهمة على رجال الاطفاء في استخدام الطائرات لإسقاط المياه والمواد المثبطة للحرائق فوق الغابات لدعم خطوط الاحتواء".
ولايزال رجال الإطفاء في كاليفورنيا يكافحون من أجل السيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت منذ عدة أيام وأدت لغاية اليوم لمقتل 13 شخصا على الأقل وحولت أحياء بأكملها إلى رماد.
وأدى نقص الأمطار هذا الشتاء إلى إطالة أمد موسم الحرائق في جنوب كاليفورنيا بينما لم تواجه المناطق في شمال الولاية هذا التحدي بسبب هطول أمطار بمستويات أعلى من المتوسط.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن الأربعاء الماضي اعتبار ولاية كاليفورنيا منطقة منكوبة بسبب حرائق لوس انجلوس ووجه بتوفير المساعدات الفدرالية للأفراد المتضررين فضلا عن تخصيص تمويل فيدرالي للتدابير الوقائية. (النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN11012025000071011013ID1109080142
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