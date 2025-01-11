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الأرصاد الجوية الامريكية: توقعات بهبوب رياح شديدة على ساحل كاليفورنيا تصعب جهود إخماد الحرائق

1/11/2025 11:35:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 1 (كونا) -- حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية اليوم السبت من عودة ظروف الطقس المساعدة لانتشار الحرائق مع توقعات بهبوب رياح بحرية عاصفة على طول ساحل جنوب كاليفورنيا فيما أصدرت السلطات المحلية في الولاية أوامر إخلاء جديدة لعشرات الآلاف من المنازل.
وذكرت الهيئة في بيان تناقلته وسائل الاعلام أن "حريق باليساديس على الحافة الغربية للمدينة اخذ منحى جديدا مما دفع إلى إصدار أمر إخلاء شمل جزءا كبيرا من حي (برينتوود) وسفوح (وادي سان فرناندو)".
من جهتها انضمت فرق الإطفاء المحلية التي تكافح النيران إلى رجال الإطفاء من أجزاء أخرى في كاليفورنيا وكذلك من سبع ولايات أمريكية أخرى وكندا والمكسيك فيما تستمر حرائق الغابات في الاشتعال في جنوب كاليفورنيا مما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وتدمير أكثر من 12 ألف مبنى حسب اخر حصيلة رسمية.
وتوقعت الهيئة أن تتحسن الظروف في منطقة لوس أنجلوس مطلع هذا الاسبوع بعد تباطؤ سرعة الرياح الى ما بين 65 و 80 كيلومترا في الساعة.
وحذر رئيس فرقة الإطفاء في كاليفورنيا ديفيد أكونا في تصريح اوردته شبكة (سي ان ان) الاخبارية من ارتفاع وتيرة حرائق الغابات مع عودة الرياح القوية إلى مقاطعة لوس أنجلوس الليلة.
وأوضح أكونا ان اشتداد سرعة الرياح وما تسببه من ارتفاع الجمر في السماء يصعب المهمة على رجال الاطفاء في استخدام الطائرات لإسقاط المياه والمواد المثبطة للحرائق فوق الغابات لدعم خطوط الاحتواء".
ولايزال رجال الإطفاء في كاليفورنيا يكافحون من أجل السيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت منذ عدة أيام وأدت لغاية اليوم لمقتل 13 شخصا على الأقل وحولت أحياء بأكملها إلى رماد.
وأدى نقص الأمطار هذا الشتاء إلى إطالة أمد موسم الحرائق في جنوب كاليفورنيا بينما لم تواجه المناطق في شمال الولاية هذا التحدي بسبب هطول أمطار بمستويات أعلى من المتوسط.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن الأربعاء الماضي اعتبار ولاية كاليفورنيا منطقة منكوبة بسبب حرائق لوس انجلوس ووجه بتوفير المساعدات الفدرالية للأفراد المتضررين فضلا عن تخصيص تمويل فيدرالي للتدابير الوقائية. (النهاية)

ا م م / م م ج



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