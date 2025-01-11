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الدوري الفرنسي: الوصيف (مرسيليا) يهزم (رين) بهدفين لهدف

1/11/2025 11:35:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 1 - 11 (كونا) -- هزم الوصيف فريق (مرسيليا) مضيفه (رين) بهدفين لهدف في اللقاء الذي اقيم على استاد (روازون بارك) اليوم السبت ضمن الجولة ال17 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم (رين) بهدفه الاول والوحيد من خلال أرنود كاليمويندو بمساعدة لورينز أسينيون في أسفل يمين المرمى بالدقيقة 43 لكن سرعان ما سجل (مرسيليا) هدف التعادل عبر المهاجم الانجليزي ماسون غرينوود بمساعدة مايكل موريللو في أسفل يمين المرمى.
وفي الشوط الثاني استطاع الوصيف ان يعزز موقفه بهدف ثان سجله أدريان رابيو بمساعدة غرينوود في أعلى يمين المرمى في الدقيقة 49.
وبهذه النتيجة يستقر (مرسيليا) في وصافة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 36 نقطة بينما يقع فريق (رين) في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.
وفي مباريات اخرى من نفس الجولة فاز فريق (نيس) على منافسه (ستاد ريمس) بأربعة اهداف لهدفين كما فاز (بريست) على (ليون) بهدفين لهدف. (النهاية)

م ع / ر ج



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