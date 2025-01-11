Sunday, 12 January 2025 06:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قائد قوات الدعم السريع في السودان يقر بالهزيمة وخسارة مدينة (ود مدني)

1/11/2025 11:35:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 11 - 1 (كونا) -- اعترف قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" اليوم السبت بهزيمة قواته وخسارتها مدينة (ود مدني) عاصمة ولاية الجزيرة وتعهد بإعادة تنظيم الصفوف.
وقال حميدتي في تسجيل صوتي بثه حساب الدعم السريع على تطبيق (تيليغرام) "إن الحرب فر وكر واليوم خسرنا جولة ولم نخسر المعركة" مضيفا أن "الجيش يخوض حرب جبناء".
وأقر بالهزيمة في مدينة (ود مدني) التي تعهد باستعادتها مشددا على أنهم خسروا جولة وليس المعركة مشيرا إلى أن الدعم السريع ظل يقاتل 21 شهرا وعلى استعداد للقتال 21 عاما.
واعترف حميدتي بتأثير استخدام الجيش للمسيرات على قواته التي قال إنها تلاءمت مع غارات طائرات (يوشن) و(انتيوف) و(ميغ) مضيفا أنه "لا توجد قوات تنتظر أن يلقى عليها براميل متفجرة في أرض مكشوفة غير الدعم السريع" متهما الجيش ب"الاستعانة بمرتزقة من إثيوبيا واريتريا".
وكان الجيش السودان قد أعلن صباح اليوم السبت السيطرة على مدينة (ود مدني) عاصمة ولاية الجزيرة. (النهاية)

م ع م / ر ج



MENAFN11012025000071011013ID1109080139

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث