قائد قوات الدعم السريع في السودان يقر بالهزيمة وخسارة مدينة (ود مدني)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الخرطوم - 11 - 1 (كونا) -- اعترف قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" اليوم السبت بهزيمة قواته وخسارتها مدينة (ود مدني) عاصمة ولاية الجزيرة وتعهد بإعادة تنظيم الصفوف.
وقال حميدتي في تسجيل صوتي بثه حساب الدعم السريع على تطبيق (تيليغرام) "إن الحرب فر وكر واليوم خسرنا جولة ولم نخسر المعركة" مضيفا أن "الجيش يخوض حرب جبناء".
وأقر بالهزيمة في مدينة (ود مدني) التي تعهد باستعادتها مشددا على أنهم خسروا جولة وليس المعركة مشيرا إلى أن الدعم السريع ظل يقاتل 21 شهرا وعلى استعداد للقتال 21 عاما.
واعترف حميدتي بتأثير استخدام الجيش للمسيرات على قواته التي قال إنها تلاءمت مع غارات طائرات (يوشن) و(انتيوف) و(ميغ) مضيفا أنه "لا توجد قوات تنتظر أن يلقى عليها براميل متفجرة في أرض مكشوفة غير الدعم السريع" متهما الجيش ب"الاستعانة بمرتزقة من إثيوبيا واريتريا".
وكان الجيش السودان قد أعلن صباح اليوم السبت السيطرة على مدينة (ود مدني) عاصمة ولاية الجزيرة. (النهاية)
م ع م / ر ج
MENAFN11012025000071011013ID1109080139
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.