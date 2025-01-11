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رئيس (الاولمبية) الكويتية يزور وفد المنتخب الوطني لكرة اليد المشارك بكأس العالم في كرواتيا

1/11/2025 11:34:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 1 (كونا) -- زار رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح اليوم السبت المنتخب الوطني لكرة اليد في مقر إقامته بدولة كرواتيا حيث يشارك بكأس العالم ال29 للرجال التي تقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك من 14 يناير الجاري الى 2 فبراير المقبل.
وقال الشيخ فهد الصباح في تصريح صحفي على هامش زيارته إن كرة اليد الكويتية تتمتع بمكانة عالية وسمعة متميزة على الصعيد العالمي مؤكدا أن تلك الانجازات تأتي في إطار دعم القيادة السياسية والرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.
وحث اللاعبين على الظهور بمستوى يليق بسمعة كرة اليد الكويتية وتقديم أفضل ما لديهم.
ويخوض المنتخب الوطني مباراته الاولى في البطولة يوم الثلاثاء المقبل امام منتخب النمسا ضمن منافسات المجموعة الثالثة والتي تضم ايضا منتخبي قطر وفرنسا. (النهاية)

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