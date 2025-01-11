رئيس (الاولمبية) الكويتية يزور وفد المنتخب الوطني لكرة اليد المشارك بكأس العالم في كرواتيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 11 - 1 (كونا) -- زار رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح اليوم السبت المنتخب الوطني لكرة اليد في مقر إقامته بدولة كرواتيا حيث يشارك بكأس العالم ال29 للرجال التي تقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك من 14 يناير الجاري الى 2 فبراير المقبل.
وقال الشيخ فهد الصباح في تصريح صحفي
على هامش زيارته إن كرة اليد الكويتية تتمتع بمكانة عالية وسمعة متميزة على الصعيد العالمي مؤكدا أن تلك الانجازات تأتي في إطار دعم القيادة السياسية والرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.
وحث اللاعبين على الظهور بمستوى يليق بسمعة كرة اليد الكويتية وتقديم أفضل ما لديهم.
ويخوض المنتخب الوطني مباراته الاولى في البطولة يوم الثلاثاء المقبل امام منتخب النمسا ضمن منافسات المجموعة الثالثة والتي تضم ايضا منتخبي قطر وفرنسا. (النهاية)
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