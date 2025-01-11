صحيفة .. استقالة المدعي الامريكي الخاص الذي قاد قضايا ضد ترامب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 11 – 1 (كونا) -– ذكرت صحيفة (بوليتيكو) الامريكية اليوم السبت ان المدعي الخاص الامريكي جاك سميث الذي قاد قضايا اتحادية ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب
استقال من منصبه في خطوة متوقعة قبل عودة ترامب الى البيت الابيض في 20 من الشهر الجاري.
واوضحت الصحيفة مستشهدة بوثائق قضائية قدمت إلى محكمة اتحادية في واشنطن وتناقلتها وسائل الاعلام المحلية أن سميث استقال أمس الجمعة من وزارة العدل.
وجاء في مذكرة المحكمة بحسب الصحيفة "أكمل المستشار الخاص عمله وقدم تقريره السري النهائي في 7 يناير 2025 وانفصل عن الإدارة في 10 يناير".
وكانت صحيفة (واشنطن بوست) نقلت عن مصادر مقربة من ترامب انه يعتزم إقالة كافة أفراد مكتب المدعي الخاص جاك سميث فور عودته الى البيت الابيض وذلك انتقاما منه على فتحه قضايا جنائية ضده.
وتم تعيين سميث في 18 نوفمبر 2022 حيث كان مكتبه يتعامل مع حيازة ترامب غير القانونية لوثائق سرية ومحاولة التدخل في انتخابات 2020. (النهاية)
ا م م / ر ج
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