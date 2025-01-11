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صحيفة .. استقالة المدعي الامريكي الخاص الذي قاد قضايا ضد ترامب

1/11/2025 11:34:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 11 – 1 (كونا) -– ذكرت صحيفة (بوليتيكو) الامريكية اليوم السبت ان المدعي الخاص الامريكي جاك سميث الذي قاد قضايا اتحادية ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب استقال من منصبه في خطوة متوقعة قبل عودة ترامب الى البيت الابيض في 20 من الشهر الجاري.
واوضحت الصحيفة مستشهدة بوثائق قضائية قدمت إلى محكمة اتحادية في واشنطن وتناقلتها وسائل الاعلام المحلية أن سميث استقال أمس الجمعة من وزارة العدل.
وجاء في مذكرة المحكمة بحسب الصحيفة "أكمل المستشار الخاص عمله وقدم تقريره السري النهائي في 7 يناير 2025 وانفصل عن الإدارة في 10 يناير".
وكانت صحيفة (واشنطن بوست) نقلت عن مصادر مقربة من ترامب انه يعتزم إقالة كافة أفراد مكتب المدعي الخاص جاك سميث فور عودته الى البيت الابيض وذلك انتقاما منه على فتحه قضايا جنائية ضده.
وتم تعيين سميث في 18 نوفمبر 2022 حيث كان مكتبه يتعامل مع حيازة ترامب غير القانونية لوثائق سرية ومحاولة التدخل في انتخابات 2020. (النهاية)

ا م م / ر ج



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