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عشرات القتلى والجرحى بانفجار محطة تعبئة غاز منزلي في محافظة (البيضاء) اليمنية

1/11/2025 11:34:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 11 – 1 (كونا) -- قتل وأصيب العشرات اليوم السبت بانفجار محطة لتعبئة الغاز المنزلي في مديرية (الزاهر) التابعة لمحافظة (البيضاء) وسط اليمن.
ونقلت مصادر إعلامية يمنية عن شهود عيان ومصادر طبية في محافظة (البيضاء) الخاضعة لميليشيات الحوثي قولها إن انفجارا وقع بمحطة غاز في منطقة (الناصفة) بمديرية (الزاهر) على الحدود الإدارية مع مديرية (الحد – يافع) في محافظة (لحج) الخاضعة للحكومة الشرعية.
وأضافت المصادر أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح تبعا للانفجار الذي وقع وسط سوق شعبي دون أن يتسنى التأكد من حصيلة دقيقة للضحايا تبعا لحالات حرجة لم يعرف معها ما إذا كانت متوفية أو بحالة خطيرة.
وأشارت إلى أن سيارات إسعاف أو مسعفين محليين نقلوا الجرحى بسياراتهم الخاصة إلى مستشفيات قريبة ومتفرقة في محافظتي (البيضاء) و(لحج) لتقديم الإسعافات الأولية.
وفي حين لم تتضح بعد أسباب الانفجار اتهم وكيل محافظة (البيضاء) في الحكومة الشرعية أحمد محمد الحميقاني نقطة تفتيش تابعة لميليشيات الحوثي بإطلاق نار تسبب بانفجار المحطة.
وقال الحميقاني في تصريح صحفي "إن انفجار محطة الغاز ناتج عن قيام إحدى النقاط العسكرية بإطلاق نار على سيارة حيث أصاب الطلق الناري المحطة وتسبب بانفجارها".
ونقل عن مصادر طبية قولها إن الإحصائية الأولية لضحايا الحريق وصلت إلى 47 حالة نقلت إلى مستشفى الثورة بمدينة (البيضاء) مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم فيما نقل 45 آخرون إلى مستشفى (لبعوس – يافع) في محافظة (لحج) إضافة إلى خمس جثث متفحمة غير معروفة تم نقلها إلى مستشفى (الناصفة).
وتتكرر بين حين وآخر انفجارات محطات تعبئة الغاز المنزلي وغاز السيارات المنتشرة بشكل عشوائي في مختلف المناطق اليمنية دون ضوابط أو مراعاة لمعايير السلامة الأمر الذي يجعل منها قنابل موقوتة وسط الأسواق الشعبية والشوارع الرئيسية والأحياء السكنية. (النهاية)

س ن ص / ر ج



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