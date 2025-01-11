عشرات القتلى والجرحى بانفجار محطة تعبئة غاز منزلي في محافظة (البيضاء) اليمنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 11 – 1 (كونا) -- قتل وأصيب العشرات اليوم السبت بانفجار محطة لتعبئة الغاز المنزلي في مديرية (الزاهر) التابعة لمحافظة (البيضاء) وسط اليمن.
ونقلت مصادر إعلامية يمنية عن شهود عيان ومصادر طبية في محافظة (البيضاء) الخاضعة لميليشيات الحوثي قولها إن انفجارا وقع بمحطة غاز في منطقة (الناصفة) بمديرية (الزاهر) على الحدود الإدارية مع مديرية (الحد – يافع) في محافظة (لحج) الخاضعة للحكومة الشرعية.
وأضافت المصادر أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح تبعا للانفجار الذي وقع وسط سوق شعبي دون أن يتسنى التأكد من حصيلة دقيقة للضحايا تبعا لحالات حرجة لم يعرف معها ما إذا كانت متوفية أو بحالة خطيرة.
وأشارت إلى أن سيارات إسعاف أو مسعفين محليين نقلوا الجرحى بسياراتهم الخاصة إلى مستشفيات قريبة ومتفرقة في محافظتي (البيضاء) و(لحج) لتقديم الإسعافات الأولية.
وفي حين لم تتضح بعد أسباب الانفجار اتهم وكيل محافظة (البيضاء) في الحكومة الشرعية أحمد محمد الحميقاني نقطة تفتيش تابعة لميليشيات الحوثي بإطلاق نار تسبب بانفجار المحطة.
وقال الحميقاني في تصريح صحفي "إن انفجار محطة الغاز ناتج عن قيام إحدى النقاط العسكرية بإطلاق نار على سيارة حيث أصاب الطلق الناري المحطة وتسبب بانفجارها".
ونقل عن مصادر طبية قولها إن الإحصائية الأولية لضحايا الحريق وصلت إلى 47 حالة نقلت إلى مستشفى الثورة بمدينة (البيضاء) مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم فيما نقل 45 آخرون إلى مستشفى (لبعوس – يافع) في محافظة (لحج) إضافة إلى خمس جثث متفحمة غير معروفة تم نقلها إلى مستشفى (الناصفة).
وتتكرر بين حين وآخر انفجارات محطات تعبئة الغاز المنزلي وغاز السيارات المنتشرة بشكل عشوائي في مختلف المناطق اليمنية دون ضوابط أو مراعاة لمعايير السلامة الأمر الذي يجعل منها قنابل موقوتة وسط الأسواق الشعبية والشوارع الرئيسية والأحياء السكنية. (النهاية)
س ن ص / ر ج
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