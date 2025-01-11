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نائب الرئيس الأمريكي تأسف لعدم تمكنها من زيارة البحرين بسبب حرائق لوس انجلوس

1/11/2025 11:34:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 11 - 1 (كونا) -- أعربت نائب الرئيس الأمريكي كاملا هاريس اليوم السبت عن أسفها لعدم تمكنها من زيارة البحرين وذلك بسبب الحرائق الكارثية المندلعة في مدينة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا.
وذكرت وكالة الانباء البحرينية ان بيانا صحفيا صدر عن البيت الأبيض حول الاتصالين الهاتفيين اللذين جريا بين العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع هاريس حيث اعربت عن اسفها لعدم تمكنها من القيام بالزيارة.
واوضحت الوكالة انه جاء في البيان أن نائب الرئيس الأمريكي أشارت خلال الاتصالين عن أسفها لعدم تمكنها من الزيارة بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن حرائق الغابات غير المسبوقة في مدينة لوس أنجلوس.
وكان ديوان ولي العهد البحريني اعلن الثلاثاء الماضي أن هاريس ستقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين يوم الخميس 16 يناير الجاري حيث ستلتقي العاهل البحريني وولي عهده. (النهاية) خ ن ع / ر ج

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