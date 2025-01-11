نائب الرئيس الأمريكي تأسف لعدم تمكنها من زيارة البحرين بسبب حرائق لوس انجلوس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 11 - 1 (كونا) -- أعربت نائب الرئيس الأمريكي كاملا هاريس اليوم السبت عن أسفها لعدم تمكنها من زيارة البحرين وذلك بسبب الحرائق الكارثية المندلعة في مدينة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا.
وذكرت وكالة الانباء البحرينية ان بيانا صحفيا صدر عن البيت الأبيض حول الاتصالين الهاتفيين اللذين جريا بين العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع هاريس حيث اعربت عن اسفها لعدم تمكنها من القيام بالزيارة.
واوضحت الوكالة انه جاء في البيان أن نائب الرئيس الأمريكي أشارت خلال الاتصالين عن أسفها لعدم تمكنها من الزيارة بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن حرائق الغابات غير المسبوقة في مدينة لوس أنجلوس.
وكان ديوان ولي العهد البحريني اعلن الثلاثاء الماضي أن هاريس ستقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين يوم الخميس 16 يناير الجاري حيث ستلتقي العاهل البحريني وولي عهده. (النهاية) خ ن ع / ر ج
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