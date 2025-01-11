((العرين القابضة)) تنضم إلى منتدى الشرق الأوسط للاستدامة شريكا للمنتدى في النسخة الثالثة لعام 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬اليوم‭ ‬انضمام‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭ ‬شريكا‭ ‬للمنتدى‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬المقبلة،‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬28‭-‬29‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وسيعقد‭ ‬المنتدى‭ ‬بحضور‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه،‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬والمبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭. ‬وينطلق‭ ‬المنتدى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تحريك‭ ‬العمل‭ ‬والاستثمار‭ ‬للمرونة‭ ‬المناخية‭ ‬والطاقة‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬النقاشات‭ ‬المؤثرة‭ ‬ومساعدة‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬لتسريع‭ ‬الرحلة‭ ‬نحو‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭.‬

وتؤكد‭ ‬شراكة‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭ ‬التزامها‭ ‬بالاستدامة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭. ‬باعتبارها‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مشاريعها‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬العرين‭ ‬الرئيسي‭ ‬للشركة،‭ ‬قد‭ ‬حاز‭ ‬تكريما‭ ‬بفضل‭ ‬تكامله‭ ‬المتناغم‭ ‬بين‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحديثة؛‭ ‬والممارسات‭ ‬المستدامة،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬مخطط‭ ‬رئيسي‭ ‬للعام‮»‬‭ ‬في‭ ‬جوائز‭ ‬القيادة‭ ‬العقارية‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬إنتربينور‭ ‬ميدل‭ ‬إيست‭. ‬

وستكون‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭ ‬ممثلةً‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬برئيسها‭ ‬التنفيذي،‭ ‬الدكتورة‭ ‬أحلام‭ ‬زينل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المديرين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬البارزين‭. ‬فيما‭ ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يجذب‭ ‬المنتدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬الإقليميين،‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭ ‬وخبراء‭ ‬الاستدامة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬منصة‭ ‬ديناميكية‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعات‭. ‬وستركز‭ ‬المناقشات‭ ‬على‭ ‬استراتيجيات‭ ‬عملية‭ ‬لتسريع‭ ‬رحلة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري،‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التغيير‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬الشراكة،‭ ‬قالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬زينل‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬دعم‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭. ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬مشاريعنا‭ ‬لتضع‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬جوهرها،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬البيئية‭ ‬والابتكار‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬حوارات‭ ‬هادفة‭ ‬تعزز‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬ومرونة‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‮»‬‭.‬

بدورها‭ ‬قالت‭ ‬زهراء‭ ‬طاهر،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كومينيكيشنس،‭ ‬المؤسس‭ ‬والمنظم‭ ‬للمنتدى‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نرحب‭ ‬بشركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭ ‬شريكا‭ ‬للمنتدى‮»‬‭.

‬وأضافت‭ ‬طاهر‭ ‬‮«‬إن‭ ‬قيادة‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العقارات‭ ‬المستدامة،‭ ‬تتماشى‭ ‬بسلاسة‭ ‬مع‭ ‬مهمتنا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الحلول‭ ‬المناخية‭ ‬القابلة‭ ‬للتنفيذ،‭ ‬وستكون‭ ‬رؤى‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭ ‬ذات‭ ‬قيمة،‭ ‬بينما‭ ‬نعمل‭ ‬معًا‭ ‬لتحفيز‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬المؤثر‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬الرئيسية‮»‬‭. ‬

وسيغطي‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬مواضيع‭ ‬حيوية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تمويل‭ ‬المناخ،‭ ‬وتحول‭ ‬الطاقة،‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬الداعمة‭ ‬للاستدامة،‭ ‬والتقدم‭ ‬التكنولوجي‭. ‬وسيشمل‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬كلمات‭ ‬رئيسية،‭ ‬ومناقشات‭ ‬جماعية،‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون،‭ ‬وتشجيع‭ ‬التقدم‭ ‬الملموس‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المرونة‭ ‬المناخية،‭ ‬عبر‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭. ‬

وتحظى‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الشريك‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وشركاء‭ ‬المنتدى‭: ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭)‬،‭ ‬وغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭)‬،‭ ‬وشركة‭ ‬بنفت،‭ ‬ومجموعة‭ ‬بوسطن‭ ‬للاستشارات،‭ ‬وشركة‭ ‬انفيرونمنت‭ ‬اريبيا‭ ‬للخدمات‭ ‬الاستشارية،‭ ‬وفولاذ‭ ‬القابضة،‭ ‬وبنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭.‬،‭ ‬وطلبات،‭ ‬والشريك‭ ‬التعليمي‭: ‬منظمة‭ ‬إمباكت‭ ‬ليرننج‭ ‬أند‭ ‬ديفلوبمنت،‭ ‬وشركاء‭ ‬الإعلام‭: ‬اقتصاد‭ ‬الشرق‭ ‬مع‭ ‬بلومبرغ،‭ ‬وأو‭ ‬جي‭ ‬أن،‭ ‬بي‭ ‬اف‭ ‬تي‭ ‬ميديا،‭ ‬وسيستنبل‭ ‬فايننس‭ ‬ديلي‭.‬