((العرين القابضة)) تنضم إلى منتدى الشرق الأوسط للاستدامة شريكا للمنتدى في النسخة الثالثة لعام 2025

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة اليوم انضمام شركة العرين القابضة شريكا للمنتدى في نسخته الثالثة المقبلة، المقررة في 28-29 يناير 2025، في مملكة البحرين. وسيعقد المنتدى بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة. وينطلق المنتدى هذا العام تحت عنوان «تحريك العمل والاستثمار للمرونة المناخية والطاقة»، حيث يهدف إلى تعزيز النقاشات المؤثرة ومساعدة القطاعين العام والخاص، على توحيد الجهود لتسريع الرحلة نحو الحياد الكربوني.
وتؤكد شراكة شركة العرين القابضة التزامها بالاستدامة والحفاظ على البيئة. باعتبارها شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في البحرين، حيث تسهم في دمج الممارسات المستدامة في مشاريعها. والجدير بالذكر أن مشروع تطوير العرين الرئيسي للشركة، قد حاز تكريما بفضل تكامله المتناغم بين البنية التحتية الحديثة؛ والممارسات المستدامة، حيث فاز بجائزة «أفضل مخطط رئيسي للعام» في جوائز القيادة العقارية 2024 التي تنظمها إنتربينور ميدل إيست.
وستكون شركة العرين القابضة ممثلةً في المنتدى برئيسها التنفيذي، الدكتورة أحلام زينل، إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين البارزين. فيما يُتوقع أن يجذب المنتدى أكثر من 400 من قادة الأعمال الإقليميين، وصناع القرار وخبراء الاستدامة، الأمر الذي يوفر منصة ديناميكية للتعاون بين القطاعات. وستركز المناقشات على استراتيجيات عملية لتسريع رحلة الوصول إلى الحياد الصفري، على دور كل من القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التغيير.
وتعليقًا على الشراكة، قالت الدكتورة زينل: «يسعدنا في شركة العرين دعم النسخة الثالثة لعام 2025 من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة. حيث تم تصميم مشاريعنا لتضع الاستدامة في جوهرها، مما يعكس التزامنا بالمسؤولية البيئية والابتكار». وأضافت «نتطلع إلى المساهمة في حوارات هادفة تعزز العمل المناخي ومرونة الطاقة في البحرين والمنطقة».
بدورها قالت زهراء طاهر، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كومينيكيشنس، المؤسس والمنظم للمنتدى: «يسعدنا أن نرحب بشركة العرين القابضة شريكا للمنتدى».
وأضافت طاهر «إن قيادة شركة العرين في تطوير العقارات المستدامة، تتماشى بسلاسة مع مهمتنا في تعزيز الحلول المناخية القابلة للتنفيذ، وستكون رؤى شركة العرين القابضة ذات قيمة، بينما نعمل معًا لتحفيز العمل المناخي المؤثر حول القضايا الرئيسية».
وسيغطي جدول أعمال المنتدى مواضيع حيوية، بما في ذلك تمويل المناخ، وتحول الطاقة، والابتكار في السياسات الداعمة للاستدامة، والتقدم التكنولوجي. وسيشمل البرنامج الذي يستمر على مدى يومين كلمات رئيسية، ومناقشات جماعية، وورش عمل تهدف إلى تعزيز التعاون، وتشجيع التقدم الملموس في مجال المرونة المناخية، عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتحظى النسخة الثالثة لعام 2025 من المنتدى بدعم من الشريك الاستراتيجي بنك البحرين الوطني، وشركاء المنتدى: ألمنيوم البحرين (ألبا)، وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وشركة بنفت، ومجموعة بوسطن للاستشارات، وشركة انفيرونمنت اريبيا للخدمات الاستشارية، وفولاذ القابضة، وبنك الخليج الدولي ش.م.ب.، وطلبات، والشريك التعليمي: منظمة إمباكت ليرننج أند ديفلوبمنت، وشركاء الإعلام: اقتصاد الشرق مع بلومبرغ، وأو جي أن، بي اف تي ميديا، وسيستنبل فايننس ديلي.
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