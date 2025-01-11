عمليات احتيال متطورة في موسم العطلات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

متاجر إلكترونية مخادعة.. وباقات بيانات مجانية وهمية!

احذروا تقديم معلوماتكم الشخصية لجهات غير موثوقة

تزامناً‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬الجديدة،‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬مناسبة‭ ‬للمرح‭ ‬والاحتفالات،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تُمثّل‭ ‬فرصة‭ ‬ممتازة‭ ‬للمحتالين‭ ‬لاستغلال‭ ‬اندفاع‭ ‬الناس‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الهدايا‭ ‬والصفقات‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الأجواء‭ ‬الاحتفالية،‭ ‬حدد‭ ‬خبراء‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬كاسبرسكي‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬المستهلكين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭ ‬واللغات‭.‬

المتاجر‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المخادعة‭ ‬

تحاكي‭ ‬المتاجر‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المخادعة‭ ‬مظهر‭ ‬وأسلوب‭ ‬مواقع‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬العادية،‭ ‬وتقدم‭ ‬سلعاً‭ ‬موسمية،‭ ‬مثل‭ ‬أدوات‭ ‬الزينة‭ ‬والهدايا‭ ‬وحتى‭ ‬أشجار‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬بخصومات‭ ‬كبيرة‭. ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬تحمل‭ ‬هذه‭ ‬المواقع‭ ‬طابعاً‭ ‬محلياً،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬بضبط‭ ‬لغتها‭ ‬وعملتها‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الجغرافي‭ ‬للمستخدمين‭ ‬المستهدفين،‭ ‬وتستفيد‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬المستخرجة‭ ‬من‭ ‬المتصفحات‭. ‬وفي‭ ‬العادة،‭ ‬يقع‭ ‬الضحايا‭ ‬فرائس‭ ‬لهذه‭ ‬المتاجر،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتباع‭ ‬الروابط‭ ‬في‭ ‬الإعلانات‭ ‬أو‭ ‬النوافذ‭ ‬المنبثقة،‭ ‬بهدف‭ ‬سرقة‭ ‬الأموال‭. ‬وفي‭ ‬الغالب‭ ‬توجد‭ ‬هذه‭ ‬المتاجر‭ ‬الاحتيالية‭ ‬لفترة‭ ‬قصيرة‭ ‬فقط،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تمييزها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بائعي‭ ‬السلع‭. ‬

باقات‭ ‬بيانات‭ ‬مجانية‭ ‬للأجهزة‭ ‬المحمولة

تستغل‭ ‬هذه‭ ‬الخدعة‭ ‬اغراءات‭ ‬الخدمات‭ ‬المجانية‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬المستخدمين،‭ ‬حيث‭ ‬تزعم‭ ‬أنها‭ ‬توفر‭ ‬باقات‭ ‬بيانات‭ ‬مجانية‭ ‬صالحة‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬مزودي‭ ‬الاتصالات‭ ‬الرئيسيين‭ ‬للأجهزة‭ ‬المحمولة‭. ‬ويُطلب‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬مشاركة‭ ‬رابط‭ ‬العرض‭ ‬الترويجي‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬جهة‭ ‬اتصال‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬واتس‭ ‬آب‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الباقات‭ ‬المجانية،‭ ‬ويؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬انتشار‭ ‬الخدعة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭. ‬وبعد‭ ‬المشاركة،‭ ‬يُطلب‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬إدخال‭ ‬تفاصيلهم‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬نموذج‭ ‬خاص،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاسم‭ ‬ورقم‭ ‬الهاتف‭ ‬والبريد‭ ‬الإلكتروني‭. ‬ويتم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بيع‭ ‬البيانات‭ ‬المجمّعة‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الويب‭ ‬المظلم،‭ ‬أو‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬احتيالية‭ ‬أخرى‭. ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬يقوم‭ ‬الضحايا‭ ‬بتحميل‭ ‬برامج‭ ‬ضارة‭ ‬بدون‭ ‬علم‭ ‬منهم،‭ ‬لتصبح‭ ‬أجهزتهم‭ ‬عرضة‭ ‬للخطر،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستغلال‭.

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هدايا‭ ‬الأعياد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية

ينتحل‭ ‬المحتالون‭ ‬صفة‭ ‬السلطات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ويقدمون‭ ‬وعوداً‭ ‬بمدفوعات‭ ‬وهمية‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالأعياد‭. ‬وتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الخدعة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الإفريقية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كينيا‭ ‬ونيجيريا‭. ‬وللاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المدفوعات،‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬ملء‭ ‬استبيان‭ ‬يشمل‭ ‬تفاصيل‭ ‬شخصية،‭ ‬مثل‭ ‬الاسم‭ ‬ورقم‭ ‬الهاتف‭. ‬وبمجرد‭ ‬اكتمال‭ ‬الاستبيان،‭ ‬يُطلب‭ ‬من‭ ‬المستخدم‭ ‬مشاركة‭ ‬رابط‭ ‬الإعلان‭ ‬مع‭ ‬الأشخاص‭ ‬الموجودين‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الاتصالات‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬واتس‭ ‬آب‮»‬‭. ‬ويتم‭ ‬جمع‭ ‬هذه‭ ‬التفاصيل‭ ‬وإضافتها‭ ‬إلى‭ ‬قواعد‭ ‬بيانات‭ ‬احتيالية،‭ ‬ثم‭ ‬بيعها‭ ‬إلى‭ ‬جهات‭ ‬خارجية،‭ ‬أو‭ ‬استخدامها‭ ‬لهجمات‭ ‬التصيد‭ ‬وسرقة‭ ‬الهوية‭. ‬وتستغل‭ ‬هذه‭ ‬الخدعة‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬مواسم‭ ‬الاحتفالات‭. ‬

خدعة‭ ‬وصفات‭ ‬كعكة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد

تبدأ‭ ‬هذه‭ ‬الخدعة‭ ‬برسالة‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني،‭ ‬وعند‭ ‬النظر‭ ‬إليها‭ ‬تبدو‭ ‬غير‭ ‬ضارة،‭ ‬لاسيما‭ ‬أنها‭ ‬تروّج‭ ‬حصرياً‭ ‬لوصفة‭ ‬إعداد‭ ‬كعكة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭. ‬ويطلب‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬دفع‭ ‬رسوم‭ ‬صغيرة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الوصفة‭. ‬وحال‭ ‬إجراء‭ ‬الدفع،‭ ‬يتم‭ ‬سرقة‭ ‬معلومات‭ ‬بطاقة‭ ‬الائتمان‭ ‬الخاصة‭ ‬بالضحية‭. ‬ويجمع‭ ‬المحتالون‭ ‬أيضاً‭ ‬معلومات‭ ‬شخصية‭ ‬أخرى‭ ‬ضرورية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭.‬

وأكدت‭ ‬نور‭ ‬النابلسي،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬دوبيزل،‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬عاملي‭ ‬الثقة‭ ‬والأمان‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وقالت‭: ‬‮«‬في‭ ‬دوبيزل،‭ ‬تعدّ‭ ‬حماية‭ ‬مستخدمينا‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقتهم‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬عبر‭ ‬موقعنا‭ ‬محور‭ ‬اهتمامنا‭ ‬وإحدى‭ ‬أولوياتنا‭ ‬الأساسية‭. ‬حيث‭ ‬ابتكرنا‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الميزات‭ ‬والخصائص‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬رؤيتنا‭ ‬نحو‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬تعامل‭ ‬أكثر‭ ‬شفافية‭ ‬ومصداقية،‭ ‬مثل‭ ‬شارة‭ ‬‮«‬موثوق»؛‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المشترين‭ ‬والبائعين‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المستخدم‭ ‬الحقيقية‭ ‬والتواصل‭ ‬معهم‭ ‬بأمان‭. ‬كما‭ ‬نحث‭ ‬مستخدمينا‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خاصية‭ ‬‮«‬شات‮»‬‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال،‭ ‬لأنها‭ ‬توفر‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬وخاضعة‭ ‬للرقابة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاحتيالية‭. ‬حيث‭ ‬يُمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إجراء‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬منصات‭ ‬أخرى‭ ‬خارجية؛‭ ‬مثل‭ ‬تطبيقات‭ ‬المراسلة،‭ ‬إلى‭ ‬تعريض‭ ‬المستخدمين‭ ‬لعمليات‭ ‬احتيال‭ ‬مُحتملة،‭ ‬حيث‭ ‬تفتقر‭ ‬هذه‭ ‬القنوات‭ ‬إلى‭ ‬التدابير‭ ‬الوقائية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬‮«‬دوبيزل‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬إبقاء‭ ‬جميع‭ ‬المناقشات‭ ‬على‭ ‬‮«‬دردشة‭ ‬دوبيزل‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يضمن‭ ‬الحماية‭ ‬للمستخدمين‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬التصيد‭ ‬الاحتيالي‭ ‬والسلوكيات‭ ‬الاحتيالية‭ ‬الأخرى‮»‬‭.

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وأضافت‭ ‬النابلسي‭: ‬‮«‬نؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬تجنب‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الروابط‭ ‬المشبوهة،‭ ‬والامتناع‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬المعلومات‭ ‬الشخصية‭ ‬الخاصة‭ ‬والحساسة،‭ ‬وننصح‭ ‬المستخدمين‭ ‬بإجراء‭ ‬المعاملات‭ ‬باستخدام‭ ‬طريقة‭ ‬الدفع‭ ‬عند‭ ‬الاستلام‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬بأفضل‭ ‬الممارسات،‭ ‬واستخدام‭ ‬أدوات‭ ‬ومنصات‭ ‬دوبيزل‭ ‬المعتمدة،‭ ‬يمكن‭ ‬لمستخدمينا‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بتجربة‭ ‬شراء‭ ‬وبيع‭ ‬آمنة‭ ‬بكل‭ ‬ثقة‮»‬‭.‬

واختتمت‭ ‬النابلسي‭ ‬حديثها‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحرص‭ ‬في‭ ‬دوبيزل‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬أنظمتنا‭ ‬ومنصتنا‭ ‬باستمرار،‭ ‬لتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬سلسة‭ ‬وآمنة‭ ‬لكافة‭ ‬المستخدمين‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬المبتكرة،‭ ‬ودمج‭ ‬الحلول‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬نقوم‭ ‬بابتكار‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الميزات‭ ‬المصممة‭ ‬خصيصاً‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬المستخدمين،‭ ‬وتوفير‭ ‬وقتهم‭ ‬وجهدهم،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تقديم‭ ‬تعريف‭ ‬مبتكر‭ ‬لمفهوم‭ ‬الراحة‭ ‬والأمان‭ ‬عند‭ ‬التسوق‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬أولغا‭ ‬سفيستونوفا،‭ ‬محللة‭ ‬محتوى‭ ‬الويب‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬كاسبرسكي‭: ‬‮«‬من‭ ‬المعروف‭ ‬تماماً‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬في‭ ‬العطلات‭ ‬ليست‭ ‬ظاهرة‭ ‬جديدة،‭ ‬لكنها‭ ‬تطورت‭ ‬لتصبح‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيداً،‭ ‬وتستفيد‭ ‬من‭ ‬التقاليد‭ ‬والتقنيات‭ ‬الإقليمية‭ ‬لاستغلال‭ ‬الضحايا‭ ‬غير‭ ‬المدركين‭ ‬لهذه‭ ‬المخاطر‭. ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬اندفاع‭ ‬الناس‭ ‬للعطلات‭ ‬يُعرّضهم‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬الخطر،‭ ‬خاصة‭ ‬وأنهم‭ ‬غير‭ ‬مدركين،‭ ‬ويبدون‭ ‬حماسة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الصفقات‭ ‬الوهمية،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬ثقتهم‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬العروض‭ ‬الترويجية،‭ ‬لا‭ ‬سيّما‭ ‬وأنها‭ ‬تكون‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الأجواء‭ ‬الاحتفالية‭. ‬ولا‭ ‬تتوقّف‭ ‬تهديدات‭ ‬مجرمي‭ ‬الإنترنت‭ ‬عند‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬إنهم‭ ‬يقومون‭ ‬ببناء‭ ‬قواعد‭ ‬بيانات‭ ‬ضخمة‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬تغذي‭ ‬مخططاتهم‭ ‬الاحتيالية‭. ‬ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬الأعياد‭ ‬وقتاً‭ ‬للفرح‭ ‬والعطاء،‭ ‬ولكن‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المستخدمين‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭

‬يقظين‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يقدمون‭ ‬للمحتالين‭ ‬وسيلة‭ ‬لاستغلالهم‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬عن‭ ‬غير‭ ‬قصد‮»‬‭. ‬

وللحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامتك‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الأعياد،‭ ‬توصي‭ ‬كاسبرسكي‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

. ‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والعروض‭ ‬التي‭ ‬تقدّمها‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬الشراء‭.‬

. ‭ ‬تجنب‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الروابط‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬رسائل‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أو‭ ‬الرسائل‭ ‬غير‭ ‬المرغوب‭ ‬فيها‭.‬

. ‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬المعلومات‭ ‬الشخصية‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مطلوبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جهة‭ ‬موثوقة‭ ‬وموثّقة‭.‬

. ‭ ‬التصرّف‭ ‬بحذر‭ ‬شديد‭ ‬مع‭ ‬الصفقات‭ ‬التي‭ ‬تبدو‭ ‬جيّدة‭ ‬جداً‭ ‬لدرجة‭ ‬يصعب‭ ‬تصديقها،‭ ‬لأنها‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬احتيالية‭.‬

. ‭ ‬استخدام‭ ‬حل‭ ‬شامل‭ ‬لحماية‭ ‬أجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬والهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬لأن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬والأدوات‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬وصولك‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬التصيد‭ ‬الاحتيالي‭ ‬أو‭ ‬تشغيل‭ ‬البرامج‭ ‬الضارة‭.‬