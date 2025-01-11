هجوم ((النقر المزدوج)) يهدد ملايين المستخدمين على الإنترنت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كشف‭ ‬تقرير‭ ‬جديد‭ ‬عن‭ ‬أسلوب‭ ‬مختلف‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬النقر‭ ‬المزدوج‮»‬‭ (‬ Double ‭ ‬ Clickjacking ‭) ‬والتي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬استغلال‭ ‬عملية‭ ‬النقر‭ ‬المزدوج‭ ‬على‭ ‬زر‭ ‬في‭ ‬واجهة‭ ‬الاستخدام‭ ‬داخل‭ ‬صفحة‭ ‬ويب‭ ‬لخداع‭ ‬المستخدمين‭ ‬واختراق‭ ‬حساباتهم‭.‬

قال‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬باولوس‭ ‬ييبيلو،‭ ‬عبر‭ ‬مدونته،‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬تتجاوز‭ ‬وسائل‭ ‬الحماية‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتطبيقات،‭ ‬وإضافات‭ ‬متصفحات‭ ‬الويب،‭ ‬مما‭ ‬يوسع‭ ‬من‭ ‬نطاق‭ ‬الخطورة‭.‬

يعتمد‭ ‬أسلوب‭ ‬‮«‬النقر‭ ‬المزدوج‮»‬‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬المخترق‭ ‬لصفحة‭ ‬ويب‭ ‬مقنعة‭ ‬وجاذبة‭ ‬للمستخدم،‭ ‬بحيث‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬دفعه‭ ‬إلى‭ ‬النقر‭ ‬على‭ ‬زر‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬واجهة‭ ‬الاستخدام،‭ ‬وعند‭ ‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬صفحة‭ ‬أخرى‭ ‬داخل‭ ‬المتصفح،‭ ‬إما‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬علامة‭ ‬تبويب‭ ‬جديدة‭ (‬ New ‭ ‬ tab ‭) ‬أو‭ ‬نافذة‭ ‬جديدة‭ ‬كلياً‭ (‬ New ‭ ‬ Window ‭).‬