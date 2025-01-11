Sunday, 12 January 2025 06:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هجوم ((النقر المزدوج)) يهدد ملايين المستخدمين على الإنترنت

1/11/2025 11:34:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كشف‭ ‬تقرير‭ ‬جديد‭ ‬عن‭ ‬أسلوب‭ ‬مختلف‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬النقر‭ ‬المزدوج‮»‬‭ (‬ Double ‭ ‬ Clickjacking ‭) ‬والتي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬استغلال‭ ‬عملية‭ ‬النقر‭ ‬المزدوج‭ ‬على‭ ‬زر‭ ‬في‭ ‬واجهة‭ ‬الاستخدام‭ ‬داخل‭ ‬صفحة‭ ‬ويب‭ ‬لخداع‭ ‬المستخدمين‭ ‬واختراق‭ ‬حساباتهم‭.‬

قال‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬باولوس‭ ‬ييبيلو،‭ ‬عبر‭ ‬مدونته،‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬تتجاوز‭ ‬وسائل‭ ‬الحماية‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتطبيقات،‭ ‬وإضافات‭ ‬متصفحات‭ ‬الويب،‭ ‬مما‭ ‬يوسع‭ ‬من‭ ‬نطاق‭ ‬الخطورة‭.‬

يعتمد‭ ‬أسلوب‭ ‬‮«‬النقر‭ ‬المزدوج‮»‬‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬المخترق‭ ‬لصفحة‭ ‬ويب‭ ‬مقنعة‭ ‬وجاذبة‭ ‬للمستخدم،‭ ‬بحيث‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬دفعه‭ ‬إلى‭ ‬النقر‭ ‬على‭ ‬زر‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬واجهة‭ ‬الاستخدام،‭ ‬وعند‭ ‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬صفحة‭ ‬أخرى‭ ‬داخل‭ ‬المتصفح،‭ ‬إما‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬علامة‭ ‬تبويب‭ ‬جديدة‭ (‬ New ‭ ‬ tab ‭) ‬أو‭ ‬نافذة‭ ‬جديدة‭ ‬كلياً‭ (‬ New ‭ ‬ Window ‭).‬

MENAFN11012025000055011008ID1109080129

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث