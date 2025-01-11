هجوم ((النقر المزدوج)) يهدد ملايين المستخدمين على الإنترنت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
كشف تقرير جديد عن أسلوب مختلف في الهجمات الإلكترونية يحمل اسم «النقر المزدوج» ( Double Clickjacking ) والتي تعتمد على استغلال عملية النقر المزدوج على زر في واجهة الاستخدام داخل صفحة ويب لخداع المستخدمين واختراق حساباتهم.
قال الباحث في الأمن السيبراني باولوس ييبيلو، عبر مدونته، إن هذه الطريقة تتجاوز وسائل الحماية التقليدية التي تعتمدها المواقع الإلكترونية والتطبيقات، وإضافات متصفحات الويب، مما يوسع من نطاق الخطورة.
يعتمد أسلوب «النقر المزدوج» على تصميم المخترق لصفحة ويب مقنعة وجاذبة للمستخدم، بحيث يتمكن من دفعه إلى النقر على زر ما في واجهة الاستخدام، وعند ذلك يتم فتح صفحة أخرى داخل المتصفح، إما في صورة علامة تبويب جديدة ( New tab ) أو نافذة جديدة كلياً ( New Window ).
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