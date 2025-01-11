الشباب يلتقي السلط ويطلق المرحلة الأخيرة من التحضيرات لنهائيات آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – أطلق المنتخب الوطني تحت 20 عاما لكرة القدم، أمس المرحلة النهائية للتحضير والاستعداد للمشاركة بنهائيات كأس آسيا للشباب التي تقام في الصين خلال الفترة من 12 شباط (فبراير) وحتى 1 آذار (مارس) المقبلين.
وتستمر التحضيرات المحلية لغاية يوم التاسع عشر من الشهر الحالي موعد سفر المنتخب إلى إندونيسيا لإقامة المعسكر الخارجي الأخير، الذي يمتد لغاية السادس من شهر شباط (فبراير) المقبل، تحضيرا للمشاركة بنهائيات كأس آسيا للشباب.
وبدأ المنتخب تجمعه من خلال الجرعة التدريبية الأولى الذي أقامها على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة اللاعبين الذين اختارهم الجهاز الفني بقيادة الهولندي بيتر ماينديرسما الذي التقى اللاعبين وأكد أهمية التجمع ضمن مراحل الإعداد للمشاركة القوية والمهمة في بطولة تضم أفضل المنتخبات الآسيوية لهذه الفئة.
وسيخضع المنتخب إلى جرعات تدريبية صباحية ومسائية تشتمل على الجانبين البدني والفني، وحرص ماينديرسما على تجريب مجموعة كبيرة من اللاعبين تمهيدا إلى إعلان التشكيلة النهائية التي ستمثل الأردن في البطولة القارية قبل موعد السفر لمعسكر إندونيسيا، واستدعى الجهاز الفني للمنتخب عددا من لاعبي الأندية الجدد الذين شاركوا في دوري الفئات، من أجل الانخراط بالتدريبات، إضافة إلى اللاعبين الذين كانوا في آخر تشكيلة للمنتخب، وهم: محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، سلامة سلمان، سيف طه، يوسف المقابلة، أنس الخب، عمر مرار، أيهم السمامرة، نور الدين ياسين، عز الدين ابو عاقولة، مؤمن الساكت، محمد طه، عز الدين أبو السعود، محمد حداد، عمر خضر، عودة الفاخوري، محمد أبو السكر، صالح فريج، عبدالرحمن الخضور، محمود ذيب، يوسف قشي، محمد عايش وعبدالرحمن صبحي.
ويبحث الجهاز الفني عن خوض مباراة ودية أو مباراتين خلال الأيام المقبلة مع الفرق المحلية، حيث تنتظر أن يواجه فريق السلط يوم الخميس المقبل، للوقوف على المستويات الفنية، والاستفادة من المعسكر والوصول إلى أفضل درجات التحضير الفني والبدني، والبناء على المعسكرات السابقة، والتركيز على معالجة السلبيات والأخطاء التي ظهرت في المباريات الودية، والبناء على الإيجابيات وتطويرها، والوصول للتشكيلة المثالية قبل خوض غمار النهائيات، خصوصا في ظل تواجد عدد من اللاعبين المميزين والذين يشاركون مع فرقهم بدوري المحترفين.
ويبحث نادي الوحدات عن إيجاد حل مع اتحاد الكرة، يمكن نجمه الشاب إبراهيم صبرة من لعب مباراتي كأس السوبر مع فريقه امام نظيره الحسين اربد يومي الثاني والسادس من الشهر المقبل، ومن ثم التحاقه بعد ذلك في بعثة المنتخب خصوصا أن المنافسات تنطلق في الثاني عشر من الشهر المقبل.
ويلعب المنتخب بالمجموعة الثانية في النهائيات الآسيوية، إلى جانب العراق، السعودية وكوريا الشمالية، حيث يستهل المنتخب مشواره في النهائيات بمواجهة السعودية، ثم يلاقي كوريا الشمالية، على أن يختتم دور المجموعات بلقاء العراق. وحسب تعليمات البطولة يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وتبلغ المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي تقام في تشيلي.
وكان المنتخب، أقام معسكرا داخليا قبل شهرين، تخللته لقاءات تدريبية عدة مع أندية محلية، حيث خسر باللقاء الأول أمام شباب الأردن 2-4، ثم فاز على الأهلي 3-1، قبل أن يختتم مواجهاته بالتغلب على مغير السرحان 2-1.
ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بعد تأهله عن المجموعة العاشرة بتصفيات كأس آسيا، عقب احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط، بالفوز على منتخب هونج كونج بسباعية نظيفة، وعلى منتخب سنغافورة بهدفين دون رد، قبل خسارته في الجولة الأخيرة على يد صاحب الضيافة المنتخب القطري بثلاثة أهداف لهدفين.
وكان المنتخب تأهل إلى نهائيات آسيا للمرة السابعة في تاريخه، وخرج من الدور ربع النهائي في مشاركته الأخيرة العام الماضي على يد المنتخب الياباني، بالخسارة بهدفين دون مقابل، كما سبق للمنتخب المشاركة في مونديال الشباب مرة واحدة، وذلك بعد حلوله في المركز الرابع بنهائيات آسيا العام 2006 في الهند.
ويأمل الشارع الرياضي في أن يترجم منتخب الشباب الاهتمام الكبير والعناية الخاصة من اتحاد الكرة إلى أرض الواقع وتحقيق نتائج إيجابية والعودة متأهلا لنهائيات كأس العالم في تشيلي، خصوصا في ظل المعسكرات الداخلية والخارجية والمباريات الودية القوية التي وفرها اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية.
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