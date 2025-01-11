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الشباب يلتقي السلط ويطلق المرحلة الأخيرة من التحضيرات لنهائيات آسيا

1/11/2025 11:33:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – أطلق المنتخب الوطني تحت 20 عاما لكرة القدم، أمس المرحلة النهائية للتحضير والاستعداد للمشاركة بنهائيات كأس آسيا للشباب التي تقام في الصين خلال الفترة من 12 شباط (فبراير) وحتى 1 آذار (مارس) المقبلين.
وتستمر التحضيرات المحلية لغاية يوم التاسع عشر من الشهر الحالي موعد سفر المنتخب إلى إندونيسيا لإقامة المعسكر الخارجي الأخير، الذي يمتد لغاية السادس من شهر شباط (فبراير) المقبل، تحضيرا للمشاركة بنهائيات كأس آسيا للشباب.
وبدأ المنتخب تجمعه من خلال الجرعة التدريبية الأولى الذي أقامها على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة اللاعبين الذين اختارهم الجهاز الفني بقيادة الهولندي بيتر ماينديرسما الذي التقى اللاعبين وأكد أهمية التجمع ضمن مراحل الإعداد للمشاركة القوية والمهمة في بطولة تضم أفضل المنتخبات الآسيوية لهذه الفئة.
وسيخضع المنتخب إلى جرعات تدريبية صباحية ومسائية تشتمل على الجانبين البدني والفني، وحرص ماينديرسما على تجريب مجموعة كبيرة من اللاعبين تمهيدا إلى إعلان التشكيلة النهائية التي ستمثل الأردن في البطولة القارية قبل موعد السفر لمعسكر إندونيسيا، واستدعى الجهاز الفني للمنتخب عددا من لاعبي الأندية الجدد الذين شاركوا في دوري الفئات، من أجل الانخراط بالتدريبات، إضافة إلى اللاعبين الذين كانوا في آخر تشكيلة للمنتخب، وهم: محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، سلامة سلمان، سيف طه، يوسف المقابلة، أنس الخب، عمر مرار، أيهم السمامرة، نور الدين ياسين، عز الدين ابو عاقولة، مؤمن الساكت، محمد طه، عز الدين أبو السعود، محمد حداد، عمر خضر، عودة الفاخوري، محمد أبو السكر، صالح فريج، عبدالرحمن الخضور، محمود ذيب، يوسف قشي، محمد عايش وعبدالرحمن صبحي.
ويبحث الجهاز الفني عن خوض مباراة ودية أو مباراتين خلال الأيام المقبلة مع الفرق المحلية، حيث تنتظر أن يواجه فريق السلط يوم الخميس المقبل، للوقوف على المستويات الفنية، والاستفادة من المعسكر والوصول إلى أفضل درجات التحضير الفني والبدني، والبناء على المعسكرات السابقة، والتركيز على معالجة السلبيات والأخطاء التي ظهرت في المباريات الودية، والبناء على الإيجابيات وتطويرها، والوصول للتشكيلة المثالية قبل خوض غمار النهائيات، خصوصا في ظل تواجد عدد من اللاعبين المميزين والذين يشاركون مع فرقهم بدوري المحترفين.
ويبحث نادي الوحدات عن إيجاد حل مع اتحاد الكرة، يمكن نجمه الشاب إبراهيم صبرة من لعب مباراتي كأس السوبر مع فريقه امام نظيره الحسين اربد يومي الثاني والسادس من الشهر المقبل، ومن ثم التحاقه بعد ذلك في بعثة المنتخب خصوصا أن المنافسات تنطلق في الثاني عشر من الشهر المقبل.
ويلعب المنتخب بالمجموعة الثانية في النهائيات الآسيوية، إلى جانب العراق، السعودية وكوريا الشمالية، حيث يستهل المنتخب مشواره في النهائيات بمواجهة السعودية، ثم يلاقي كوريا الشمالية، على أن يختتم دور المجموعات بلقاء العراق. وحسب تعليمات البطولة يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وتبلغ المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي تقام في تشيلي.
وكان المنتخب، أقام معسكرا داخليا قبل شهرين، تخللته لقاءات تدريبية عدة مع أندية محلية، حيث خسر باللقاء الأول أمام شباب الأردن 2-4، ثم فاز على الأهلي 3-1، قبل أن يختتم مواجهاته بالتغلب على مغير السرحان 2-1.
ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بعد تأهله عن المجموعة العاشرة بتصفيات كأس آسيا، عقب احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط، بالفوز على منتخب هونج كونج بسباعية نظيفة، وعلى منتخب سنغافورة بهدفين دون رد، قبل خسارته في الجولة الأخيرة على يد صاحب الضيافة المنتخب القطري بثلاثة أهداف لهدفين.
وكان المنتخب تأهل إلى نهائيات آسيا للمرة السابعة في تاريخه، وخرج من الدور ربع النهائي في مشاركته الأخيرة العام الماضي على يد المنتخب الياباني، بالخسارة بهدفين دون مقابل، كما سبق للمنتخب المشاركة في مونديال الشباب مرة واحدة، وذلك بعد حلوله في المركز الرابع بنهائيات آسيا العام 2006 في الهند.
ويأمل الشارع الرياضي في أن يترجم منتخب الشباب الاهتمام الكبير والعناية الخاصة من اتحاد الكرة إلى أرض الواقع وتحقيق نتائج إيجابية والعودة متأهلا لنهائيات كأس العالم في تشيلي، خصوصا في ظل المعسكرات الداخلية والخارجية والمباريات الودية القوية التي وفرها اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية.

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