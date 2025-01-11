مانشستر سيتي يدك شباك سالفورد بثمانية أهداف في كأس الاتحاد

سحق مانشستر سيتي ضيفه سالفورد سيتي المنتمي للدرجة الرابعة والذي تربطه علاقات قوية بغريمه المحلي 8- 0 ليصعد بسهولة للدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، السبت.



وهيمنت تشكيلة من الصف الثاني على المباراة واحتفل ديفين موباما بأول ظهور له مع الفريق الأول بتسجيل هدف بينما هز جيمس ماكاتي الشباك ثلاث مرات في الشوط الثاني.



وضاعف موباما تقدم سيتي بعد أن منح جيريمي دوكو التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة وقتل الفريق المضيف المباراة بهدف نيكو أوريلي قبل الاستراحة.

ودخل جاك غريليش أجواء المباراة حين حصل على ركلة جزاء وسجلها بنجاح في الدقيقة 49 قبل أن يسجل ماكاتي ثلاثة أهداف في غضون 20 دقيقة ويسجل دوكو ركلة جزاء.



وأجرى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي تسعة تغييرات على التشكيلة التي تغلبت على وست هام يونايتد مطلع الأسبوع الماضي لكن أسلحته الفتاكة كانت جميعها على مقاعد البدلاء في حالة الطوارئ.

لكن هذا لم يكن ليحدث خلال المباراة التي جاءت من طرف واحد، إذ اندفع ماتيوس نونيز إلى الأمام في هجمة مرتدة في الدقيقة الثامنة ثم مرر الكرة إلى غريليش الذي مررها بدوره إلى دوكو الذي سدد بقدمه اليسرى في المرمى.



وسجل موباما الهدف الثاني بعد تمريرة من نونيز ثم حسم سيتي النتيجة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة حين سيطر أوريلي على تمريرة دوكو ليحولها إلى الشباك مسجلا هدفه الأول مع النادي.



وأنهى غريليش انتظاره الذي دام عاما لتسجيل هدف لمانشستر سيتي حين تعرض لعرقلة في المنطقة في بداية الشوط الثاني وتمكن من تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح.

وساعد دوكو زميله ماكاتي على تسجيل هدفه الأول بعد مرور ساعة من اللعب ثم نفذ البلجيكي ركلة جزاء بنجاح قبل أن يتم استبداله ثم أكمل ماكاتي اللقاء بهدفين آخرين رائعين.