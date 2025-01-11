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استئناف التصدير لسورية.. هل ينهي 13 عاما من أزمات القطاع الزراعي؟

1/11/2025 11:33:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






عمان- مع تحميل أولى شحنات الخضار والفواكه إلى سورية أمس بعد توقف دام 13 عاما، أكد خبراء أن هذه الخطوة تعيد الأمل للصادرات الزراعية الأردنية لأسواق سورية وأوروبا الشرقية، مرجحين أن يسترد الاقتصاد الزراعي عافيته، لا سيما وأن المزارع الأردني بدأ باستيعاب تقنيات الزراعة الحديثة التي ستمكنه من إنتاج وفير بجودة عالية وأكثر تنافسية هذه المرة.
وبين هؤلاء الخبراء لـ"الغد" أن استئناف التصدير لا بد أن يتزامن مع توجيه الدعم من قبل الجهات ذات الاختصاص للوصول إلى مواصفات أسواق أوروبا ذات القيمة العالية والمستدامة، تحقيقا لنمو الاقتصاد الزراعي وزيادته لرفد الدخل القومي.
وفي هذا الصدد، بين وزير الزراعة الأسبق المهندس سعيد المصري، أنه كان للحرب الأهلية في سورية نتائج مدمرة على الاقتصاد الزراعي الأردني، موضحا أن سورية كانت سوقا رئيسة للمنتوجات الزراعية الطازجة الأردنية، وعلى رأسها البندورة، حيث بلغ حجم صادراتنا السنوية إليها في نهاية 2010 حوالي 7500 شاحنة مبردة، أي نحو 100 ألف طن.
وأضاف المصري أن سورية كانت أيضا معبرا للترانزيت للمنتوجات الزراعية الأردنية المصدرة إلى وسط أوروبا كدول البلقان، وكذلك إلى دول آسيا الوسطى وروسيا، حيث وصل معدل الصادرات لتلك الدول من 70 - 100 ألف طن من الخضراوات والفواكه، لكن التصدير توقف إلى تلك الأسواق في 2013 بشكل شبه تام، ما ألحق أفدح الخسائر بالمزارعين والمصدرين.
وتابع: "بقي الأردن محاصرا باقتصاده الزراعي بخيارات محدودة، وفي حالات أخرى مكلفة، كحلول بديلة، لكن بعودة الأمل مع استئناف الصادرات الزراعية الأردنية للأسواق السورية وأوروبا الشرقية والعراق، يمكن استعادة الاقتصاد الزراعي لعافيته، لاسيما وأن المزارع الأردني بدأ باستيعاب تقنيات الزراعة الحديثة التي ستمكنه من تحقيق إنتاج وفير وبجودة عالية بحيث يكون أكثر تنافسية هذه المرة".
من جهته، رأى سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا والخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزعبي أن ما حدث يمثل بشرى سارة، لأنه يعني أن يستعيد المزارعون نشاطهم التصديري إلى سورية وأوروبا.
وأضاف الزعبي: "فقدنا الكثير من الأسواق بسبب الأزمة السورية من 2010 لغاية الآن، وهو ما كان له تأثير سيئ جدا حتى على طبيعة الإنتاج الزراعي الذي بدأ يتشكل ليوائم الأسواق المجاورة فقط، بينما كان سابقا يتوجه للأسواق الأوروبية ذات القيمة العالية.
وبين أننا بحاجة إلى زيادة هذه الجهود، وخاصة مع فتح هذا الممر الحيوي لزراعاتنا، مشيرا إلى أن مصر الشقيقه أعلنت أنها خلال الخمس سنوات الأخيرة استطاعت فتح 90 منفذا للتصدير إلى دول بأسواق عالية القيمة مثل اليابان والفلبين وغيرها، وهو ما يتيح أن تكون الصادرات ذات مورد إضافي.
وقال: "نأمل بعد فتح المعبر وإعادة التصدير أن يتزامن ذلك مع توجيه الدعم من قبل جهات ذات الاختصاص، لتوفير أسواق ذات قيمة عالية ومستدامة في أوروبا تحديدا حتى نحقق نموا في الاقتصاد الزراعي والإنتاج الزراعي، للمساهمة الفعالة في رفد الدخل القومي".
من جهته، بين مدير اتحاد المزارعين محمود العوران، أن إعادة فتح المعبر الحدودي مع سورية ذو فوائد إيجابية تنعكس على القطاع الزراعي، سواء كانت سورية مقرا لحاصلاتنا أو ممرا باتجاه أسواق أوروبا وتركيا، لكون هذه المناطق لا تتمتع بالظروف الجوية السائدة لدينا في منطقة وادي الأردن، وهذه ميزة نسبية، ففي الوقت الذي تشهد فيه دول أوروبا هطولات ثلجية، نجد أن منطقة وادي الأردن تنتج المحاصيل البستانية، وهو أمر إيجابي ينعكس على باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وزاد العوران: "من شأن ذلك أن ينعكس أيضاً على أسطول النقل وقطاع الخدمات وباقي سلاسل التوريد"، متمنيا على الجانبين الأردني والسوري تذليل أي معيقات أمام حركة الصادرات، ومنها تسريع الإجراءات بحيث تصل الـخضار للمستهلك طازجة، وكذلك لا بد من إعفاء جميع صادراتنا من أي رسوم أو ضرائب حكومية.
بدوره، قال الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية د. حسان العسوفي، إن الصادرات الأردنية من الخضار والفواكه، تساهم في رفع قيمة الصادرات الزراعية بشكل عام وشكلت تقدماً ملحوظاً في السنوات الماضية وتحديداً 2024.
وأضاف إن إعادة سوق خضار العارضة للتصدير للشقيقة سورية تعد خطوة واعدة وبالاتجاه الصحيح، فالسوق السورية تعد نافذة اقتصادية للمنتج الأردني من الخضار والفواكه، وبأقل التكاليف، مما يعزز القيمة التنافسية للمنتجات الأردنية ويقلل من حدة الاختناقات التسويقية، هذا فضلاً عن كون المنتجات الأردنية تحظى بقبول واسع لدى الأشقاء السوريين وهي مرغوبة جداً.
وبين أنه المسؤولية الآن تقع على عاتق المزارع في تقديم منتج منافس وبنوعية جيدة، وهو ما يحدث من خلال الرياديين الأردنيين عبر تطبيق أفضل الممارسات الزراعية السليمة.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، أكد أنه سيكون لفتح باب التصدير إلى سورية أثر إيجابي في استعادة السوق السورية، خصوصا في موسم الشتاء، ولا سيما للزراعات الشتوية في وادي الأردن.
وأشار الحنيفات إلى أن الظروف الإقليمية أثرت على جميع القطاعات في الأردن، لكن القطاع الزراعي كان الأكثر تضررا لأن المنتج الزراعي سريع التلف، مؤكدا أن الانفراجة الحالية تشكل دافعا للقطاع الزراعي لاستعادة الأسواق الخارجية كافة.
وأوضح أن هناك توجيهات ملكية للتعاون مع الأشقاء في سورية، بتزويدهم بكل ما يمكن، سواء من الإنتاج الزراعي أو الصناعي، داعيا إلى ضرورة خدمة القطاع الزراعي السوري عبر توفير التكنولوجيا والبحث العلمي وما توصلت إليه الزراعة في الأردن، وتسخيره لخدمة الأشقاء السوريين من خلال تطوير القطاع الزراعي عبر تسيير انسياب السلع وتسهيل الاتفاقيات ما بين القطاع الخاص سواء في الأردن أو سورية وذلك بإنشاء شراكة حقيقية بين المزارعين الأردنيين والمزارعين السوريين.
من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة السورية في عمّان إحسان رمان على أهمية التعاون والتنسيق مع الأردن في ما يتعلق بالتصدير والاستيراد، مشيرا إلى أن الأردن قيادة وشعبا كان داعما للشعب السوري، ولدينا اهتمام كبير بالتعاون في كافة القطاعات لخدمة الشعبين الشقيقين.
وأكد رئيس جمعية الاتحاد لمصدري ومستوردي الخضار والفواكه سليمان الحياري، أهمية السوق السورية للمنتج المحلي، مبينا أنها وصلت قبل العام 2010 إلى أكثر من 300 ألف طن، والتي كانت تصل إلى السوق السورية وعبوراً للأسواق الأوروبية، وهذا يشكل ثلث الصادرات المحلية.
وكانت جمعية اتحاد المصدرين الأردنيين، أشرفت أمس على تحميل أولى شحنات الخضار والفواكه إلى سورية من سوق العارضة المركزي، بعد توقف دام 13 عاما.

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