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السودان يقف في ظل صراع غير منتهٍ

1/11/2025 11:24:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكّن الجيش السوداني من استعادة السيطرة على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، بعد معركة واسعة النطاق استمرت أيامًا، وشهدت عمليات زحف من ثلاثة محاور رئيسية. وتأتي هذه الخطوة لتعزز تقدم الجيش السوداني في مناطق أخرى، وسط اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة في العاصمة الخرطوم.
وتعد استعادة ود مدني خطوة مفصلية في تعزيز سيطرة الجيش السوداني على المناطق الاستراتيجية في البلاد، في ظل استمرار الصراع الذي يدخل شهره العاشر بلا أفق سياسي واضح لإنهاء الأزمة.
تحركات ميدانية
وبدأت القوات المسلحة السودانية حملتها الأخيرة لاسترداد ود مدني عبر محاور شرقية من مدينة الفاو بولاية القضارف، وجنوبية من ولاية سنار، وغربية من مدينة المناقل. وأسفرت هذه التحركات عن استعادة عدة بلدات ومدن على طول خطوط المواجهة، قبل نجاح القوات في عبور جسر حنتوب والوصول إلى عمق المدينة.
اشتباكات عنيفة
وفي مدينة بحري شمال الخرطوم، واصل الجيش تقدمه مستعيداً معظم أحيائها الشمالية، بما فيها الحلفايا وشمبات والكدرو. كما نجح في التقدم إلى منطقة المقرن بوسط العاصمة، التي تضم القصر الرئاسي، وسط مقاومة شرسة من قوات الدعم السريع. وتحاول قوات الدعم السريع الحفاظ على مواقعها في وسط وجنوب الخرطوم عبر استخدام المدفعية الثقيلة والقناصة المتمركزين في المباني المرتفعة، مما أدى إلى نزوح واسع للمدنيين من هذه المناطق.
أزمة إنسانية
وتستمر الاشتباكات منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتشريد نحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة. وتشير أبحاث جامعات أمريكية إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى 130 ألفًا.

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