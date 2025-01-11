أطفال نجران الأكثر خلعا للأسنان

(MENAFN
- Al Watan)
سيطر خلع الأسنان على أطفال منطقة نجران، كأكثر أطفال المملكة خلعا لسنهم خلال العام الماضي بـ10%، في وقت تصدر الأطفال من سن 5-9 سنوات أكثر الفئات العمرية خلعا لأسنانهم بـ8%.
%6 خلعا
كشف تقرير الرعاية الصحية لعام 2024، الأطفال أقل من 15 سنة الذين خلعوا أسنانهم، حيث بلغ إجمالي عددهم 5.6%، وفاق خلع الإناث لأسنانهم بـ5.8% للإناث، مقابل 5.5% خلع الأطفال الذكور لأسنانهم، وتصدرت فئة الأطفال الذكور العمرية من 5-9 سنوات خلع أسنانهم بـ7.8%، والإناث من 5-9 سنوات بـ8.2%، واستحوذت الفئة العمرية من 5-9 سنوات على النصيب الأكبر من خلع الأطفال أسنانهم بـ8%، ومن 10-14 سنة ثانيا بـ7.9%، والفئة العمرية إلى 4 سنوات ثالثا بـ0.5%.
الأكثر خلعا
سجلت منطقة نجران أكثر مناطق المملكة خلع الأطفال لأسنانهم في العام الماضي بـ10%، وحلت منطقة القصيم ثانيا بـ8%، ومنطقة عسير ثالثا بـ7.9%، ومنطقة الباحة رابعا بـ7.4%، والمنطقة الشرقية خامسا بـ6%.
صدارة الذكور
تصدر أطفال منطقة نجران الذكور خلع الأسنان كأكثر الأطفال الذكور على مستوى مناطق المملكة خلعا لأسنانهم بـ10.2%، وحل أطفال منطقة عسير الذكور ثانيا بـ8%، وذكور الباحة ثالثا بـ7.8%، وأطفال القصيم رابعا بـ7.2%، والمنطقة الشرقية خامسا بـ6%.
خلع الإناث
استحوذت طفلات الإناث في منطقة نجران على النصيب الأكبر من خلع الأسنان على مستوى المملكة بـ10.4%، وحلت إناث القصيم ثانيا بـ9.4%، وإناث عسير ثالثا بـ8%، وطفلات الحدود الشمالية رابعا بـ7.1%، والباحة خامسا بـ7%.
MENAFN11012025000089011017ID1109080063
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.