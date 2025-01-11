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أطفال نجران الأكثر خلعا للأسنان

1/11/2025 11:24:07 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطر خلع الأسنان على أطفال منطقة نجران، كأكثر أطفال المملكة خلعا لسنهم خلال العام الماضي بـ10%، في وقت تصدر الأطفال من سن 5-9 سنوات أكثر الفئات العمرية خلعا لأسنانهم بـ8%.
%6 خلعا
كشف تقرير الرعاية الصحية لعام 2024، الأطفال أقل من 15 سنة الذين خلعوا أسنانهم، حيث بلغ إجمالي عددهم 5.6%، وفاق خلع الإناث لأسنانهم بـ5.8% للإناث، مقابل 5.5% خلع الأطفال الذكور لأسنانهم، وتصدرت فئة الأطفال الذكور العمرية من 5-9 سنوات خلع أسنانهم بـ7.8%، والإناث من 5-9 سنوات بـ8.2%، واستحوذت الفئة العمرية من 5-9 سنوات على النصيب الأكبر من خلع الأطفال أسنانهم بـ8%، ومن 10-14 سنة ثانيا بـ7.9%، والفئة العمرية إلى 4 سنوات ثالثا بـ0.5%.
الأكثر خلعا
سجلت منطقة نجران أكثر مناطق المملكة خلع الأطفال لأسنانهم في العام الماضي بـ10%، وحلت منطقة القصيم ثانيا بـ8%، ومنطقة عسير ثالثا بـ7.9%، ومنطقة الباحة رابعا بـ7.4%، والمنطقة الشرقية خامسا بـ6%.
صدارة الذكور
تصدر أطفال منطقة نجران الذكور خلع الأسنان كأكثر الأطفال الذكور على مستوى مناطق المملكة خلعا لأسنانهم بـ10.2%، وحل أطفال منطقة عسير الذكور ثانيا بـ8%، وذكور الباحة ثالثا بـ7.8%، وأطفال القصيم رابعا بـ7.2%، والمنطقة الشرقية خامسا بـ6%.
خلع الإناث
استحوذت طفلات الإناث في منطقة نجران على النصيب الأكبر من خلع الأسنان على مستوى المملكة بـ10.4%، وحلت إناث القصيم ثانيا بـ9.4%، وإناث عسير ثالثا بـ8%، وطفلات الحدود الشمالية رابعا بـ7.1%، والباحة خامسا بـ7%.

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