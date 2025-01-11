المنسف الأردني يخسر في سباق افضل ١٠٠ طبق

MENAFN - Khaberni) خبرني - نشر موقع "Taste Atlas" المتخصص في تصنيف المأكولات العالمية قائمة بأفضل الأطباق لعام 2024/2025، دون إدراج الطبق الأردني الشهير "المنسف" ضمن قائمة أفضل الأطباق في العالم رغم دخوله المنافسة .





المنسف، الذي يعد من أبرز الأطباق التقليدية في الأردن يتميز بلحم الضأن والأرز واللبن الجميد، يُعتبر رمزاً للضيافة الأردنية ويفخر به الأردنيون في مختلف المناسبات.





وتاليا صورة الأطباق المائة الأكثر شعبية في العالم وفق الاستطلاع المتخصص لموقع ( Taste Atlas) والذي تم فيه الاستطلاع حول أطباق دول العالم .



