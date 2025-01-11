المنسف الأردني يخسر في سباق افضل ١٠٠ طبق

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نشر موقع "Taste Atlas" المتخصص في تصنيف المأكولات العالمية قائمة بأفضل الأطباق لعام 2024/2025، دون إدراج الطبق الأردني الشهير "المنسف" ضمن قائمة أفضل الأطباق في العالم رغم دخوله المنافسة .
المنسف، الذي يعد من أبرز الأطباق التقليدية في الأردن يتميز بلحم الضأن والأرز واللبن الجميد، يُعتبر رمزاً للضيافة الأردنية ويفخر به الأردنيون في مختلف المناسبات.
وتاليا صورة الأطباق المائة الأكثر شعبية في العالم وفق الاستطلاع المتخصص لموقع ( Taste Atlas) والذي تم فيه الاستطلاع حول أطباق دول العالم .
MENAFN11012025000151011027ID1109079974
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.