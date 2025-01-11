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برنامج الدبلوم المهني في إدارة المخلفات بجامعة الخليج العربي يزور محطة ((سامسونغ)) لمعالجة الصرف الصحي

1/11/2025 7:12:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظم‭ ‬برنامج‭ ‬الدبلوم‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬لعدة‭ ‬مواقع‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬أنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬المخلفات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬حصيلة‭ ‬التعليم‭ ‬النظري‭ ‬لطلبة‭ ‬البرنامج‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬العملية‭ ‬الميدانية‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬زار‭ ‬طلبة‭ ‬برنامج‭ ‬الدبلوم‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬محطة‭ ‬معالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬سامسونغ‭ ‬بالحد،‭ ‬واطلعوا‭ ‬على‭ ‬مراحل‭ ‬معالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وطريقة‭ ‬إدارة‭ ‬ومعالجة‭ ‬مخلفات‭ ‬حمأة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬وتحويلها‭ ‬الى‭ ‬طاقة‭ ‬حرارية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقنية‭ ‬الحرق‭ ‬والتي‭ ‬يستفاد‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬تجفيف‭ ‬الحمأة‭ ‬كمعالجة‭ ‬أولية‭ ‬لإعدادها‭ ‬وزيادة‭ ‬فعالية‭ ‬الحرق‭ ‬بتقليل‭ ‬نسبة‭ ‬الرطوبة‭ ‬فيها،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الوقود‭ ‬غير‭ ‬المتجدد‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬الديزل،‭ ‬وتخفيض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الناتجة‭ ‬من‭ ‬حرقه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬انتهاج‭ ‬نهج‭ ‬دائري‭ ‬يحفظ‭ ‬الموارد‭ ‬ويقلل‭ ‬التكاليف‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭. ‬

وقالت‭ ‬منسقة‭ ‬البرنامج،‭ ‬أستاذة‭ ‬الهندسة‭ ‬البيئية‭ ‬المساعدة‭ ‬بكلية‭ ‬التربية‭ ‬والعلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والتقنية،‭ ‬الدكتورة‭ ‬سمية‭ ‬يوسف‭ ‬إن‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬أصبحت‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المشكلات‭ ‬البيئية‭ ‬العالمية،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬تحديات‭ ‬المدن‭ ‬الحضرية‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وبات‭ ‬فهم‭ ‬التلوث‭ ‬البيئي‭ ‬وإدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬بطريقة‭ ‬مستدامة‭ ‬أمرًا‭ ‬ضروريًا؛‭ ‬ومن‭ ‬الضروري‭ ‬ان‭ ‬يستوعب‭ ‬طلبة‭ ‬الدبلوم‭ ‬بشكل‭ ‬عميق‭ ‬أهمية‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬بطرق‭ ‬متكاملة‭ ‬ومستدامة‭ ‬بطريقة‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬وبمنهجية‭ ‬تدويرية‭ ‬دائرية‭ ‬وليست‭ ‬خطية‭ ‬مستنزفة‭ ‬لها،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التوعية‭ ‬بالإنتاج‭ ‬والاستهلاك‭ ‬المستدامين‭ ‬في‭ ‬منطقتنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬التجارب‭ ‬والمشاريع‭ ‬الناجحة‭.‬

وتعرف‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬طرق‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مخلفات‭ ‬الحمأة‭ ‬كمورد‭ ‬وليس‭ ‬كنفايات‭ ‬لتعظيم‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها،‭ ‬وكذلك‭ ‬فرص‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬ثلاثياً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬ندرة‭ ‬المياه‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الإنتاج‭ ‬والاستهلاك‭ ‬المستدامين‭ ‬يحدان‭ ‬من‭ ‬هدر‭ ‬الموارد،‭ ‬وبالتالي‭ ‬انتاج‭ ‬المخلفات،‭ ‬وإدارتها‭ ‬بطريقة‭ ‬مستدامة‭ ‬واعتماد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري،‭ ‬مما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيئة،‭ ‬والصحة،‭ ‬والاقتصاد،‭ ‬والمجتمع‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬كلية‭ ‬التربية‭ ‬والعلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والتقنية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬قد‭ ‬دشنت‭ ‬الدفعة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الدبلوم‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬الاستشارات‭ ‬والتدريب‭ ‬والتعليم‭ ‬المستمر‭ ‬وخدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬قبول‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬وتحديداً‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذين‭ ‬يمثلون‭ ‬قطاعات‭ ‬مختلفة،‭ ‬منها‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬والتجاري‭ ‬والبلدي‭ ‬والبحثي‭ ‬التعليمي‭ ‬وقطاع‭ ‬إدارة‭ ‬الاعمال‭ ‬والاستثمارات‭.‬

ويُعدّ‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬أول‭ ‬برنامج‭ ‬معتمد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬والمنطقة‭ ‬العربية‭ ‬وخصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬الاعتمادية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬البريطاني‭ ‬المعتمد‭ ‬لإدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬ CIWM ،‭ ‬وقد‭ ‬خرّج‭ ‬البرنامج‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬56‭ ‬خريجاً‭ ‬يمثلون‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإدارة‭ ‬المستدامة‭ ‬للمخلفات‭ ‬رفدت‭ ‬بها‭ ‬مجتمعات‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭. ‬ويطرح‭ ‬البرنامج‭ ‬بالنظام‭ ‬المسائي‭ ‬وبطريقة‭ ‬تعليم‭ ‬مرنة‭ ‬مزدوجة‭ ‬افتراضيًا‭ ‬وحضوريًا،‭ ‬حيث‭ ‬ينتظم‭ ‬في‭ ‬الدفعة‭ ‬الحالية‭ ‬للبرنامج‭ ‬36‭ ‬مشاركاً‭.‬

يحظى‭ ‬برنامج‭ ‬الدبلوم‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬بدعم‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة‭ ‬مكتب‭ ‬غرب‭ ‬آسيا،‭ ‬واعتمادية‭ ‬معهد‭ ‬تشارترد‭ ‬البريطاني‭ ‬الدولي‭ ‬لإدارة‭ ‬المخلفات‭.‬

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