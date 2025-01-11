برنامج الدبلوم المهني في إدارة المخلفات بجامعة الخليج العربي يزور محطة ((سامسونغ)) لمعالجة الصرف الصحي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظم برنامج الدبلوم المهني في إدارة المخلفات بجامعة الخليج العربي مجموعة من الزيارات الميدانية لعدة مواقع تعمل في إعادة تدوير أنواع مختلفة من المخلفات في مملكة البحرين بهدف تعزيز حصيلة التعليم النظري لطلبة البرنامج بمجموعة من التطبيقات العملية الميدانية.
في هذا السياق زار طلبة برنامج الدبلوم المهني في إدارة المخلفات محطة معالجة مياه الصرف الصحي سامسونغ بالحد، واطلعوا على مراحل معالجة مياه الصرف الصحي وطريقة إدارة ومعالجة مخلفات حمأة الصرف الصحي، وتحويلها الى طاقة حرارية من خلال تقنية الحرق والتي يستفاد منها في تجفيف الحمأة كمعالجة أولية لإعدادها وزيادة فعالية الحرق بتقليل نسبة الرطوبة فيها، مما يوفر من استخدام الوقود غير المتجدد والمتمثل في الديزل، وتخفيض الانبعاثات الناتجة من حرقه، بالإضافة الى انتهاج نهج دائري يحفظ الموارد ويقلل التكاليف ويحافظ على البيئة.
وقالت منسقة البرنامج، أستاذة الهندسة البيئية المساعدة بكلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية، الدكتورة سمية يوسف إن إدارة المخلفات أصبحت واحدة من أهم المشكلات البيئية العالمية، ومن أبرز تحديات المدن الحضرية حول العالم، وبات فهم التلوث البيئي وإدارة المخلفات بطريقة مستدامة أمرًا ضروريًا؛ ومن الضروري ان يستوعب طلبة الدبلوم بشكل عميق أهمية إدارة المخلفات بطرق متكاملة ومستدامة بطريقة تحافظ على الموارد وبمنهجية تدويرية دائرية وليست خطية مستنزفة لها، مشددة على أهمية التوعية بالإنتاج والاستهلاك المستدامين في منطقتنا من خلال التعرف على مختلف التجارب والمشاريع الناجحة.
وتعرف الطلبة على طرق التعامل مع مخلفات الحمأة كمورد وليس كنفايات لتعظيم الاستفادة منها، وكذلك فرص الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً في ظل ظروف ندرة المياه التي تعاني منها المنطقة، حيث إن الإنتاج والاستهلاك المستدامين يحدان من هدر الموارد، وبالتالي انتاج المخلفات، وإدارتها بطريقة مستدامة واعتماد الاقتصاد الدائري، مما يساهم في حماية البيئة، والصحة، والاقتصاد، والمجتمع.
يشار إلى ان كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية بجامعة الخليج العربي قد دشنت الدفعة الرابعة من برنامج الدبلوم المهني في إدارة المخلفات بالتعاون مع مركز الاستشارات والتدريب والتعليم المستمر وخدمة المجتمع، حيث تم قبول مجموعة من الطلبة من دول مجلس التعاون وتحديداً المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والذين يمثلون قطاعات مختلفة، منها القطاع الصناعي والتجاري والبلدي والبحثي التعليمي وقطاع إدارة الاعمال والاستثمارات.
ويُعدّ هذا البرنامج أول برنامج معتمد من نوعه في الخليج والمنطقة العربية وخصوصاً بعد حصوله على الاعتمادية من قبل المعهد الدولي البريطاني المعتمد لإدارة المخلفات CIWM ، وقد خرّج البرنامج حتى الآن 56 خريجاً يمثلون نخبة من الخبراء في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات رفدت بها مجتمعات دول مجلس التعاون. ويطرح البرنامج بالنظام المسائي وبطريقة تعليم مرنة مزدوجة افتراضيًا وحضوريًا، حيث ينتظم في الدفعة الحالية للبرنامج 36 مشاركاً.
يحظى برنامج الدبلوم المهني في إدارة المخلفات بجامعة الخليج العربي بدعم مباشر من برنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا، واعتمادية معهد تشارترد البريطاني الدولي لإدارة المخلفات.
كلمات دالة
MENAFN11012025000055011008ID1109079971
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.