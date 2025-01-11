مطالبات بلدية بزيادة صهاريج شفط مياه الأمطار بالمحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: أمل الحامد
دعا فاضل العود رئيس اللجنة الفنية بمجلس المحرق البلدي إلى رفع عدد صهاريج شفط المياه في محافظة المحرق إلى 16 صهريجا، لافتا إلى أن وزارة شؤون البلديات والزراعة توفر صهريجا واحدا لكل دائرة، وهو عدد غير كاف.
وعن الاستعدادات لموسم الأمطار أوضح العود في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» أنه تم وضع مجموعة من نقاط تجمع مياه الأمطار لوزارة الأشغال، مشيرا إلى أن لديه مشروعا في الدائرة السادسة التي يمثلها وسيتم البدء فيه قريبا، وذلك لمعالجة نقطة تجمع مياه الأمطار في هذه الدائرة وإيصالها بشبكة صرف مياه الأمطار، مؤكدا أنه يتم المتابعة مع وزارة الأشغال لمعالجة بقية نقاط تجمع مياه الأمطار في المحافظة.
وأكد أن المجالس البلدية في عمل مستمر لتوفير صهاريج لشفط مياه الأمطار، داعيا إلى معالجة جذرية لنقاط تجمع مياه الأمطار، وذلك من أجل الابتعاد عن الصهاريج.
وأشاد بالجهود المبذولة من وزارة الأشغال في المتابعة والتعامل مع المجالس البلدية، والعمل على معالجة مناطق تجمع مياه الأمطار وعمل فتحات فيها لتصريف المياه.
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