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مطالبات بلدية بزيادة صهاريج شفط مياه الأمطار بالمحرق

1/11/2025 7:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

دعا‭ ‬فاضل‭ ‬العود‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬بمجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬صهاريج‭ ‬شفط‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬صهريجا،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬توفر‭ ‬صهريجا‭ ‬واحدا‭ ‬لكل‭ ‬دائرة،‭ ‬وهو‭ ‬عدد‭ ‬غير‭ ‬كاف‭.‬

وعن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لموسم‭ ‬الأمطار‭ ‬أوضح‭ ‬العود‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬لوزارة‭ ‬الأشغال،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬مشروعا‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬يمثلها‭ ‬وسيتم‭ ‬البدء‭ ‬فيه‭ ‬قريبا،‭ ‬وذلك‭ ‬لمعالجة‭ ‬نقطة‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدائرة‭ ‬وإيصالها‭ ‬بشبكة‭ ‬صرف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬المتابعة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬لمعالجة‭ ‬بقية‭ ‬نقاط‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬مستمر‭ ‬لتوفير‭ ‬صهاريج‭ ‬لشفط‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬جذرية‭ ‬لنقاط‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الصهاريج‭.‬

وأشاد‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬المتابعة‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬مناطق‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬وعمل‭ ‬فتحات‭ ‬فيها‭ ‬لتصريف‭ ‬المياه‭.‬

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