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جمعية السكري البحرينية تعقد اجتماعا تحضيريا لمخيم شروق السنوي للأطفال المصابين بالسكري

1/11/2025 7:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن‭ ‬استعداداتها‭ ‬لإقامة‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬شروق‭ ‬السنوي‭ ‬للأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسكري،‭ ‬المقرر‭ ‬تنظيمه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬عقدت‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬اجتماعًا‭ ‬تحضيريًّا‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الهاجري،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية،‭ ‬مع‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬الأطفال‭ ‬المشاركين،‭ ‬وذلك‭ ‬بدعم‭ ‬كريم‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬مؤسسة‭ ‬المبرة‭ ‬الخليفية‭.‬

استهلت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الهاجري‭ ‬الاجتماع‭ ‬بكلمة‭ ‬ألقتها‭ ‬نيابةً‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬حضورهم‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أهمية‭ ‬مخيم‭ ‬شروق‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسكري‭ ‬وأسرهم‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المخيم‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعليم‭ ‬الأطفال‭ ‬كيفية‭ ‬التعايش‭ ‬بأمان‭ ‬مع‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬تثقيفية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬والتدريب،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬العناية‭ ‬الذاتية‭ ‬وبناء‭ ‬الثقة‭ ‬بالنفس‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم‭.‬

وأوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الهاجري‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬السباقة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المخيمات‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬عامًا،‭ ‬حيث‭ ‬تبنت‭ ‬الجمعية‭ ‬فكرة‭ ‬إقامة‭ ‬مخيم‭ ‬شروق‭ ‬لتكون‭ ‬منصة‭ ‬توعوية‭ ‬شاملة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسكري‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬التعايش‭ ‬مع‭ ‬المرض‭ ‬بسلامة‭ ‬ووعي‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬قدمت‭ ‬الدكتورة‭ ‬سامية‭ ‬القطان،‭ ‬رئيسة‭ ‬مخيم‭ ‬شروق،‭ ‬والسيد‭ ‬مهدي‭ ‬أحمد،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الصحية،‭ ‬والسيدة‭ ‬فتحية‭ ‬رجب،‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬التمريض،‭ ‬والأستاذ‭ ‬سامي‭ ‬العمادي،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الترفيه،‭ ‬شرحًا‭ ‬تفصيليًّا‭ ‬عن‭ ‬البرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬سيشملها‭ ‬المخيم،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الوحدة‭ ‬المتنقلة‭ ‬لتوعية‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬الإيرلندية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬الإرشادات‭ ‬العامة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمخيم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التعليمات‭ ‬الواجب‭ ‬اتباعها‭ ‬قبل‭ ‬وأثناء‭ ‬وبعد‭ ‬المخيم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قائمة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والمستلزمات‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬إحضارها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المخيم‭ ‬الممتدة‭ ‬لثلاثة‭ ‬أيام‭.‬

في‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء،‭ ‬أعرب‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬العميق‭ ‬لجهود‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬ورئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها،‭ ‬مثمنين‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬جليلة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسكري‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬المرض‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬مضاعفاته‭.‬

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