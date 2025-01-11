حياة بنت عبد العزيز تؤكد دعم الاتحاد لاحتراف اللاعبين خارجيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أكدت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬دعم‭ ‬الاتحاد‭ ‬لاحتراف‭ ‬اللاعبين‭ ‬المواطنين‭ ‬خارجيا،‭ ‬واعتبرت‭ ‬بأن‭ ‬تعاقد‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬إلياس‭ ‬إلياسي‭ ‬يؤكد‭ ‬تطور‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬البحرينية‭ ‬ومكانتها‭ ‬إقليميا‭.‬

وأكدت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬البحرينية‭ ‬هي‭ ‬ثمرة‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭. ‬وقالت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إن‭ ‬وجود‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬بحرينيين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬يعد‭ ‬كفاءة،‭ ‬وذلك‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬ويمثل‭ ‬حافزا‭ ‬كبيرا‭ ‬للاعبين‭ ‬الصاعدين‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬السنية‭.‬

ولفتت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بأن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬سيقدم‭ ‬الدعم‭ ‬والتسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬للاعب‭ ‬إلياس‭ ‬إلياسي‭ ‬لإنجاح‭ ‬تجربته‭ ‬الاحترافية‭ ‬الجديدة‭ ‬وذلك‭ ‬أسوة‭ ‬ببقية‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وأن‭ ‬الاتحاد‭ ‬لا‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬اللاعبين‭ ‬والأندية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬باللعبة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬والأصعدة‭.‬