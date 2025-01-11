حياة بنت عبد العزيز تؤكد دعم الاتحاد لاحتراف اللاعبين خارجيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أكدت الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة دعم الاتحاد لاحتراف اللاعبين المواطنين خارجيا، واعتبرت بأن تعاقد نادي الهلال السعودي مع لاعب منتخبنا الوطني إلياس إلياسي يؤكد تطور كرة الطاولة البحرينية ومكانتها إقليميا.
وأكدت الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة أن ما تشهده كرة الطاولة البحرينية هي ثمرة الدعم اللامحدود التي تحظى به من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وقالت الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة إن وجود ثلاثة لاعبين بحرينيين في الدوري السعودي يؤكد أن اللاعب البحريني يعد كفاءة، وذلك له الأثر الإيجابي على المنتخبات الوطنية ويمثل حافزا كبيرا للاعبين الصاعدين في الفئات السنية.
ولفتت الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة بأن مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة سيقدم الدعم والتسهيلات اللازمة للاعب إلياس إلياسي لإنجاح تجربته الاحترافية الجديدة وذلك أسوة ببقية اللاعبين، وأن الاتحاد لا يتردد في دعم اللاعبين والأندية بما يسهم في الارتقاء باللعبة على كافة المستويات والأصعدة.
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