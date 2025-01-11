مرموش يسجل 14 هدفا في البوندسليجا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
برلين – (د ب أ): أصبح عمر مرموش أول لاعب مصري يحرز 14 هدفا خلال موسم واحد من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).
وسجل مرموش هدفا لفريقه اينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 32 من مباراته أمام مضيفه سانت باولي عبر تسديدة رائعة، لكنه رفض الاحتفال احتراما لفريقه السابق سانت باولي.
وتخطى مرموش إنجاز مواطنه محمد زيدان، الذي سجل 13 هدفا في الدوري الألماني، بقميص ماينز في موسم 2006 / 2007.
وأحرز مرموش هدفه رقم 19 على مستوى كافة المسابقات مع فرانكفورت في الموسم الحالي.
واقتسم مرموش صدارة قائمة هدافي البوندسليجا مع قائد منتخب إنجلترا وهداف بايرن ميونخ هاري كين برصيد 14 هدفا لكليهما.
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