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مرموش يسجل 14 هدفا في البوندسليجا

1/11/2025 7:11:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

برلين‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أصبح‭ ‬عمر‭ ‬مرموش‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬مصري‭ ‬يحرز‭ ‬14‭ ‬هدفا‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬بوندسليجا‭).‬

وسجل‭ ‬مرموش‭ ‬هدفا‭ ‬لفريقه‭ ‬اينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬32‭ ‬من‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬سانت‭ ‬باولي‭ ‬عبر‭ ‬تسديدة‭ ‬رائعة،‭ ‬لكنه‭ ‬رفض‭ ‬الاحتفال‭ ‬احتراما‭ ‬لفريقه‭ ‬السابق‭ ‬سانت‭ ‬باولي‭.‬

وتخطى‭ ‬مرموش‭ ‬إنجاز‭ ‬مواطنه‭ ‬محمد‭ ‬زيدان،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬13‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬بقميص‭ ‬ماينز‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2006‭ / ‬2007‭.‬

وأحرز‭ ‬مرموش‭ ‬هدفه‭ ‬رقم‭ ‬19‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات‭ ‬مع‭ ‬فرانكفورت‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

واقتسم‭ ‬مرموش‭ ‬صدارة‭ ‬قائمة‭ ‬هدافي‭ ‬البوندسليجا‭ ‬مع‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬وهداف‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬هاري‭ ‬كين‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬هدفا‭ ‬لكليهما‭.‬

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