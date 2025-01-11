4 فرق عربية تسعى للتأهل لدور الـ8

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تسعي‭ ‬4‭ ‬فرق‭ ‬عربية‭ -‬شباب‭ ‬قسنطينة‭ ‬واتحاد‭ ‬الجزائر‭ ‬والزمالك‭ ‬والمصري‭ ‬البورسعيدي‭- ‬للحاق‭ ‬بنهضة‭ ‬بركان‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬حجز‭ ‬مقعد‭ ‬بدور‭ ‬الثمانية‭ ‬بالنسخة‭ ‬الحالية‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬الكونفيدرالية‭) ‬حين‭ ‬تنطلق‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬وقبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬لدور‭ ‬المجموعات‭.‬

وتقام‭ ‬المباريات‭ ‬الثماني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬نادي‭ ‬ستيلينبوش‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الملعب‭ ‬المالي،‭ ‬ولواندا‭ ‬سول‭ ‬الأنجولي‭ ‬مع‭ ‬نهضة‭ ‬بركان‭ ‬المغربي،‭ ‬وأورابا‭ ‬يونايتد‭ ‬البوتسواني‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬الجزائر،‭ ‬وأونزي‭ ‬برافوش‭ ‬الأنجولي‭ ‬مع‭ ‬سيمبا‭ ‬التنزاني،‭ ‬وجراف‭ ‬دي‭ ‬داكار‭ ‬السنغالي‭ ‬مع‭ ‬أسيك‭ ‬ميموزا‭ ‬الإيفواري،‭ ‬وبلاك‭ ‬بولز‭ ‬من‭ ‬موزمبيق‭ ‬مع‭ ‬الزمالك‭ ‬المصري،‭ ‬وأنييمبا‭ ‬النيجيري‭ ‬مع‭ ‬المصري‭ ‬البورسعيدي،‭ ‬شباب‭ ‬قسنطينة‭ ‬الجزائري‭ ‬مع‭ ‬الصفاقسي‭ ‬التونسي‭.‬

ويسعى‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬قسنطينة‭ ‬الجزائري‭ ‬لحسم‭ ‬تأهله‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬نظيره‭ ‬الصفاقسي‭ ‬التونسي‭ ‬في‭ ‬ديربي‭ ‬عربي‭ ‬مشوق‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬حسم‭ ‬نهضة‭ ‬بركان‭ ‬المغربي،‭ ‬وصيف‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬والفائز‭ ‬بتلك‭ ‬البطولة‭ ‬مرتين‭ ‬سابقتين،‭ ‬تأهله‭ ‬وحجز‭ ‬البطاقة‭ ‬الأولى‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭ ‬بعد‭ ‬تصدره‭ ‬لجدول‭ ‬الترتيب‭ ‬بـ12‭ ‬نقطة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬تاركا‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭ ‬لفريق‭ ‬ستيلينبوش‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬ثم‭ ‬الملعب‭ ‬المالي‭ ‬ثالثا‭.‬

ويبدو‭ ‬الصراع‭ ‬مشتعلا‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬يتنافس‭ ‬فيها‭ ‬ثلاثة‭ ‬فرق‭ ‬لحصد‭ ‬بطاقتي‭ ‬التأهل‭.‬

ويتواجد‭ ‬اتحاد‭ ‬الجزائر،‭ ‬الفائز‭ ‬ببطولة‭ ‬الكونفدرالية‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬تلك‭ ‬المجموعة‭ ‬بـ8‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬والتعادل‭ ‬في‭ ‬مثلهما،‭ ‬يليه‭ ‬أسيك‭ ‬ميموزا‭ ‬بـ5‭ ‬نقاط‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬والتعادل‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬والخسارة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬وبفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬جراف‭ ‬دي‭ ‬داكار‭ ‬ثم‭ ‬أخيرا‭ ‬أورابا‭ ‬يونايتد‭ ‬بنقطتين‭.‬

فيما‭ ‬سيكون‭ ‬الزمالك‭ ‬المصري‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬مرشحا‭ ‬بقوة‭ ‬للتأهل‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة،‭ ‬حين‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬بلاك‭ ‬بولز،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يخرج‭ ‬المصري‭ ‬البورسعيدي‭ ‬لمواجهة‭ ‬إنييمبا‭ ‬النيجيري‭.‬