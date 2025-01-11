4 فرق عربية تسعى للتأهل لدور الـ8

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): تسعي 4 فرق عربية -شباب قسنطينة واتحاد الجزائر والزمالك والمصري البورسعيدي- للحاق بنهضة بركان المغربي في حجز مقعد بدور الثمانية بالنسخة الحالية لبطولة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية) حين تنطلق مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات.
وتقام المباريات الثماني في هذه الجولة اليوم الأحد، حيث يلعب نادي ستيلينبوش الجنوب إفريقي مع نظيره الملعب المالي، ولواندا سول الأنجولي مع نهضة بركان المغربي، وأورابا يونايتد البوتسواني مع اتحاد الجزائر، وأونزي برافوش الأنجولي مع سيمبا التنزاني، وجراف دي داكار السنغالي مع أسيك ميموزا الإيفواري، وبلاك بولز من موزمبيق مع الزمالك المصري، وأنييمبا النيجيري مع المصري البورسعيدي، شباب قسنطينة الجزائري مع الصفاقسي التونسي.
ويسعى فريق شباب قسنطينة الجزائري لحسم تأهله بشكل نهائي إلى دور الثمانية حين يستضيف نظيره الصفاقسي التونسي في ديربي عربي مشوق.
وفي المجموعة الثانية، حسم نهضة بركان المغربي، وصيف النسخة الماضية والفائز بتلك البطولة مرتين سابقتين، تأهله وحجز البطاقة الأولى لدور الثمانية بعد تصدره لجدول الترتيب بـ12 نقطة بالعلامة الكاملة تاركا التنافس على البطاقة الثانية لفريق ستيلينبوش الذي يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط ثم الملعب المالي ثالثا.
ويبدو الصراع مشتعلا بقوة في المجموعة الثالثة التي يتنافس فيها ثلاثة فرق لحصد بطاقتي التأهل.
ويتواجد اتحاد الجزائر، الفائز ببطولة الكونفدرالية في 2023، في صدارة تلك المجموعة بـ8 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، يليه أسيك ميموزا بـ5 نقاط عقب الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة وبفارق الأهداف عن جراف دي داكار ثم أخيرا أورابا يونايتد بنقطتين.
فيما سيكون الزمالك المصري حامل لقب البطولة الأخيرة مرشحا بقوة للتأهل لدور الثمانية من المجموعة الرابعة، حين يلعب مع بلاك بولز، في حين يخرج المصري البورسعيدي لمواجهة إنييمبا النيجيري.
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