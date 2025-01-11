ميسي يستعد للموسم الجديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

فورت‭ ‬لودريل‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ب‭): ‬يخوض‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬جولة‭ ‬تحضيرية‭ ‬جديدة‭ ‬استعدادا‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي،‭ ‬حيث‭ ‬سيلعب‭ ‬الفريق،‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬بلقب‭ ‬درع‭ ‬المشجعين،‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬بلاد‭ ‬مختلفة‭ ‬استعدادا‭ ‬لانطلاق‭ ‬موسم‭ ‬2025‭.‬

وأعلن‭ ‬النادي‭ ‬الأمريكي‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وأمريكا‭ ‬الوسطى،‭ ‬حيث‭ ‬سيبدأ‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬بمواجهة‭ ‬يونفيرستاريو‭ ‬دي‭ ‬ديبورتيس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ليما‭ ‬البيروفية‭ ‬يوم‭ ‬29‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭.‬

وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬سيتجه‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬بنما‭ ‬لمواجهة‭ ‬سبورتنج‭ ‬سان‭ ‬ميجيلتو‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يذهب‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬سان‭ ‬بيدرو‭ ‬سولا‭ ‬في‭ ‬هندوراس،‭ ‬حيث‭ ‬سيواجه‭ ‬فريق‭ ‬ديبورتيفو‭ ‬أولمبيا‭ ‬يوم‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

وكانت‭ ‬أول‭ ‬وآخر‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الاعداد‭ ‬للموسم‭ ‬معروفة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الفريق،‭ ‬حيث‭ ‬سيواجه‭ ‬كلوب‭ ‬أمريكا‭ ‬المكسيكي‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيجاس‭ ‬يوم‭ ‬18‭ ‬يناير‭ ‬الجاري،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يختتم‭ ‬استعداداته‭ ‬بمواجهة‭ ‬أورلاندو‭ ‬سيتي،‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي،‭ ‬في‭ ‬تامبا‭ ‬بفلوريدا‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

ويخوض‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬34‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬بالدوري‭ ‬الأمريكي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬استعدادية‭ ‬للموسم‭ ‬وثلاث‭ ‬بطولات‭ ‬كأس،‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬بعدد‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬مباراة‭ ‬بسهولة،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬ميسي‭ ‬وآخرون‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭.‬