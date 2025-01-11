ميسي يستعد للموسم الجديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
فورت لودريل – (أ ب): يخوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جولة تحضيرية جديدة استعدادا للموسم الجديد مع فريق إنتر ميامي الأمريكي، حيث سيلعب الفريق، الذي توج بلقب درع المشجعين، خمس مباريات في أربعة بلاد مختلفة استعدادا لانطلاق موسم 2025.
وأعلن النادي الأمريكي ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، حيث سيبدأ إنتر ميامي بمواجهة يونفيرستاريو دي ديبورتيس في مدينة ليما البيروفية يوم 29 يناير الجاري.
وبعد ذلك سيتجه الفريق إلى بنما لمواجهة سبورتنج سان ميجيلتو في الثاني من فبراير المقبل، قبل أن يذهب إلى مدينة سان بيدرو سولا في هندوراس، حيث سيواجه فريق ديبورتيفو أولمبيا يوم الثامن من فبراير المقبل.
وكانت أول وآخر مباراة في فترة الاعداد للموسم معروفة بالنسبة إلى الفريق، حيث سيواجه كلوب أمريكا المكسيكي في لاس فيجاس يوم 18 يناير الجاري، قبل أن يختتم استعداداته بمواجهة أورلاندو سيتي، منافسه في الدوري الأمريكي، في تامبا بفلوريدا يوم 14 فبراير المقبل.
ويخوض إنتر ميامي 34 مباراة في الموسم بالدوري الأمريكي، بالإضافة إلى خمس مباريات استعدادية للموسم وثلاث بطولات كأس، ما يمكن أن يصل بعدد المباريات التي يخوضها الفريق في الموسم إلى 50 مباراة بسهولة، بغض النظر عن المباريات الدولية التي يخوضها ميسي وآخرون من لاعبي إنتر ميامي.
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