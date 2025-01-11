أموريم يدفع بأفضل تشكيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
مانشستر – (د ب أ): قال روبين أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إنه لن يعط الأولوية للدوري الإنجليزي الممتاز على حساب كأس الاتحاد الإنجليزي ويخطط للدفع بأقوى تشكيل لديه في مباراة فريقه أمام أرسنال في الدور الثالث من البطولة.
وفي حين أكد أموريم أن ألتاي بيندير سيحل محل الحارس أندريه أونانا في مباراة اليوم الأحد التي تقام على ملعب الإمارات، يرغب المدرب البرتغالي في البناء على المباراة التي تعادل فيها 2/2 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثالث عشر، بفارق 7 نقاط أمام المراكز المهددة بالهبوط، ولكن أموريم سيقاوم إغراء الدفع بتشكيلة ضعيفة عندما يبدأ فريقه الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في شمال لندن.
وقال مدرب مانشستر يونايتد: «في هذا التوقيت، اعيش اليوم بيوم. ما أفكر فيه هو أنه بعد قضاء أسبوع من دون خوض أي مباراة، حصلنا على عطلة لمدة يوم (بعد مباراة ليفربول)، وكان بإمكاننا العمل على الفريق قليلا».
وأضاف: «ليس من قبيل المنطق بالنسبة لي أن أمنح راحة للاعبين. لذلك اعتقد أنه يجب ان ندفع بأفضل تشكيل، يجب أن نفوز وأن نواصل تقديم نفس الأداء الذي قدمناه في المباراة الأخيرة».
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