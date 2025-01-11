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أموريم يدفع بأفضل تشكيل

1/11/2025 7:11:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

مانشستر‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬روبين‭ ‬أموريم،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يعط‭ ‬الأولوية‭ ‬للدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ويخطط‭ ‬للدفع‭ ‬بأقوى‭ ‬تشكيل‭ ‬لديه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أكد‭ ‬أموريم‭ ‬أن‭ ‬ألتاي‭ ‬بيندير‭ ‬سيحل‭ ‬محل‭ ‬الحارس‭ ‬أندريه‭ ‬أونانا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الإمارات،‭ ‬يرغب‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تعادل‭ ‬فيها‭ ‬2‭/‬2‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر،‭ ‬بفارق‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬المراكز‭ ‬المهددة‭ ‬بالهبوط،‭ ‬ولكن‭ ‬أموريم‭ ‬سيقاوم‭ ‬إغراء‭ ‬الدفع‭ ‬بتشكيلة‭ ‬ضعيفة‭ ‬عندما‭ ‬يبدأ‭ ‬فريقه‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭: ‬‮«‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت،‭ ‬اعيش‭ ‬اليوم‭ ‬بيوم‭. ‬ما‭ ‬أفكر‭ ‬فيه‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬قضاء‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خوض‭ ‬أي‭ ‬مباراة،‭ ‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬عطلة‭ ‬لمدة‭ ‬يوم‭ (‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬ليفربول‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬بإمكاننا‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬قليلا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬المنطق‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬أمنح‭ ‬راحة‭ ‬للاعبين‭. ‬لذلك‭ ‬اعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬ندفع‭ ‬بأفضل‭ ‬تشكيل،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نفوز‭ ‬وأن‭ ‬نواصل‭ ‬تقديم‭ ‬نفس‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدمناه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

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