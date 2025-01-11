لاعبو اتحاد التنس يشاركون في بطولة تن برو للناشئين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
غادرت بعثة لاعبي الاتحاد البحريني للتنس أمس السبت متوجهة إلى دبي، للمشاركة في بطولة تن برو للتنس للناشئين التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 19 يناير الجاري.
ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للتنس، رئيس اللجنة الفنية ومدير المنتخبات محمد سلمان، وتضم 14 لاعبًا ولاعبة وهم، عبدالله شاهين، عباس نبيل، عيسى زهير، عبدالعزيز فقيه، حسن بوخماس، عبدالرحمن الدوسري، عبدالله الدوسري، يوسف كمال عمار مازن، عبدالله الأسد خليفة رشيد، أحمد خلفان بالإضافة إلى اللاعبتين مها فقيه ونور حسين.
كما تضم البعثة المدربين كريم عبدالرضا، وأريل بلادفينو، ومدرب اللباقة البدنية باسم خيري.
وسيشارك لاعبو البحرين في مختلف فئات البطولة، وهي تحت 10، 12، 14 و16 سنة، وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز مهارات اللاعبين ورفع مستوى المنافسة لديهم، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة من خلال الاحتكاك بلاعبين من مختلف دول العالم..
وبهذه المناسبة، أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للتنس رئيس البعثة محمد سلمان أهمية المشاركة في مثل هذه البطولات التي تسهم في تطوير اللاعبين واللعبة في البحرين، مشيرًا إلى أن الاتحاد يسعى دائمًا لتوفير الفرص المناسبة للاعبيه للتميز والنجاح في المحافل الدولية، خصوصا وأن الاتحاد البحريني للتنس قد وضع خطط استراتيجية تعتمد بشكل كبير على تطوير وتوسيع قطاع الناشئين للنهوض باللعبة في المملكة.
كما أشاد سلمان بتوجيهات وحرص رئيس الاتحاد الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة على المشاركات في البطولات الخارجية المهمة التي تعطي قيمة مضافة للاعبين مثل سلسلة بطولات تن برو التي تعد واحدة من أهم وأبرز البطولات العالمية لفئة الناشئين نظرا لمشاركة العديد من المواهب العالمية فيها مما يتيح للاعبي البحرين الفرصة للاستفادة من التواجد فيها.
المشاركة في بطولة آي تي إف آسيا التطويرية
من جانب آخر، غادرت بعثة منتخب البحرين للتنس لتحت 14 إلى العاصمة العمانية مسقط استعدادا للمشاركة في بطولة الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي للتنس للناشئين تحت 14 سنة والتي ستقام في الفترة من 13 إلى 23 يناير الجاري.
وضمت بعثة المنتخب اللاعبين ناصر سلمان، وعلي الخياط، واللاعبتين ليال باسم ومريم العباسي، ويرافق اللاعبين المدرب ردفان عارف.
ويشارك في هذه البطولة 13 دولة وهي: البحرين، عمان، العراق، الأردن، غيرقيزستان، الكويت، لبنان، قطر، السعودية، سوريا، طاجيكستان، الإمارات واليمن.
MENAFN11012025000055011008ID1109079959
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.