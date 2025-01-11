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لاعبو اتحاد التنس يشاركون في بطولة تن برو للناشئين

1/11/2025 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

غادرت‭ ‬بعثة‭ ‬لاعبي‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬متوجهة‭ ‬إلى‭ ‬دبي،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬تن‭ ‬برو‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭.‬

ويترأس‭ ‬البعثة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬ومدير‭ ‬المنتخبات‭ ‬محمد‭ ‬سلمان،‭ ‬وتضم‭ ‬14‭ ‬لاعبًا‭ ‬ولاعبة‭ ‬وهم،‭ ‬عبدالله‭ ‬شاهين،‭ ‬عباس‭ ‬نبيل،‭ ‬عيسى‭ ‬زهير،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬فقيه،‭ ‬حسن‭ ‬بوخماس،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الدوسري،‭ ‬عبدالله‭ ‬الدوسري،‭ ‬يوسف‭ ‬كمال‭ ‬عمار‭ ‬مازن،‭ ‬عبدالله‭ ‬الأسد‭ ‬خليفة‭ ‬رشيد،‭ ‬أحمد‭ ‬خلفان‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اللاعبتين‭ ‬مها‭ ‬فقيه‭ ‬ونور‭ ‬حسين‭.‬

كما‭ ‬تضم‭ ‬البعثة‭ ‬المدربين‭ ‬كريم‭ ‬عبدالرضا،‭ ‬وأريل‭ ‬بلادفينو،‭ ‬ومدرب‭ ‬اللباقة‭ ‬البدنية‭ ‬باسم‭ ‬خيري‭.‬

وسيشارك‭ ‬لاعبو‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬البطولة،‭ ‬وهي‭ ‬تحت‭ ‬10،‭ ‬12،‭ ‬14‭ ‬و16‭ ‬سنة،‭ ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬اللاعبين‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬المنافسة‭ ‬لديهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحتكاك‭ ‬بلاعبين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭..‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬أهمية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللعبة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬لتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬المناسبة‭ ‬للاعبيه‭ ‬للتميز‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬خصوصا‭ ‬وأن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬قد‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬استراتيجية‭ ‬تعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وتوسيع‭ ‬قطاع‭ ‬الناشئين‭ ‬للنهوض‭ ‬باللعبة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬سلمان‭ ‬بتوجيهات‭ ‬وحرص‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تعطي‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬للاعبين‭ ‬مثل‭ ‬سلسلة‭ ‬بطولات‭ ‬تن‭ ‬برو‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأبرز‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬نظرا‭ ‬لمشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬العالمية‭ ‬فيها‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للاعبي‭ ‬البحرين‭ ‬الفرصة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬التواجد‭ ‬فيها‭.‬

المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آي‭ ‬تي‭ ‬إف‭ ‬آسيا‭ ‬التطويرية

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬غادرت‭ ‬بعثة‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬لتحت‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬العمانية‭ ‬مسقط‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين‭ ‬تحت‭ ‬14‭ ‬سنة‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭.‬

وضمت‭ ‬بعثة‭ ‬المنتخب‭ ‬اللاعبين‭ ‬ناصر‭ ‬سلمان،‭ ‬وعلي‭ ‬الخياط،‭ ‬واللاعبتين‭ ‬ليال‭ ‬باسم‭ ‬ومريم‭ ‬العباسي،‭ ‬ويرافق‭ ‬اللاعبين‭ ‬المدرب‭ ‬ردفان‭ ‬عارف‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬13‭ ‬دولة‭ ‬وهي‭: ‬البحرين،‭ ‬عمان،‭ ‬العراق،‭ ‬الأردن،‭ ‬غيرقيزستان،‭ ‬الكويت،‭ ‬لبنان،‭ ‬قطر،‭ ‬السعودية،‭ ‬سوريا،‭ ‬طاجيكستان،‭ ‬الإمارات‭ ‬واليمن‭.‬

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