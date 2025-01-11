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مبعوث ترامب يعود لقطر بعد محادثات بإسرائيل

1/11/2025 7:04:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس عن مصدر أميركي أن مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب يعود إلى قطر بعد محادثات في إسرائيل.

وسيواصل المساعدة في مفاوضات صفقة الأسرى المحتجزين في غزة.

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