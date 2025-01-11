مبعوث ترامب يعود لقطر بعد محادثات بإسرائيل

مبعوث ترامب يعود لقطر بعد محادثات بإسرائيل
التاريخ
1/11/2025 7:04:42 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقل
موقع أكسيوس عن مصدر أميركي أن مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب
يعود إلى قطر بعد محادثات في إسرائيل.
وسيواصل المساعدة في مفاوضات صفقة الأسرى المحتجزين في غزة.
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