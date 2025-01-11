Saturday, 11 January 2025 11:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض الاسترليني أمام الدولار

1/11/2025 3:09:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفض الجنيه الاسترليني اليوم السبت، مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).


وحسب التقارير المالية البريطانية، تراجع الجنيه أمام الدولار اليوم بنسبة 0.03 بالمئة ليتم تداوله عند 1.2224 دولار، كما تراجع بنسبة 0.08 بالمئة أمام العملة الأوروبية ليبلغ سعره 1.1925 يورو.

MENAFN11012025000208011052ID1109079666

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث