انخفاض الاسترليني أمام الدولار

انخفاض الاسترليني أمام الدولار
التاريخ
1/11/2025 3:09:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفض الجنيه الاسترليني اليوم السبت، مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب التقارير المالية البريطانية، تراجع الجنيه أمام الدولار اليوم بنسبة 0.03 بالمئة ليتم تداوله عند 1.2224 دولار، كما تراجع بنسبة 0.08 بالمئة أمام العملة الأوروبية ليبلغ سعره 1.1925 يورو.
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