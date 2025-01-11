رئيس الوزراء يؤكد أهمية إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة خلال الشهر الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب رئيس الوزراء جعفر حسان عن تشرّف الحكومة بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي وترؤس جلالته جانبا من اجتماع المجلس.



وقال رئيس الوزراء إن توجيهات جلالة الملك واضحة وملزمة للحكومة خصوصا فيما يتعلق بضرورة تفاعل جميع المسؤولين وعلى كافة مستوياتهم مع المواطنين في الميدان.



وشدد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم ، على أهمية إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة خلال الشهر الحالي ، وكما أمر جلالة الملك، مشددا على ضرورة أن يكون البرنامج واضحا ومرتبطا بجدول زمني للتنفيذ ويتم الالتزام به من قبل الوزارات كافة.



وعبر حسّان عن الأمل في إن يتم إقرار مشروع قانون الموازنة من قبل مجلس الأعيان خلال فترة قريبة بعد أن تم اقراره من قبل مجلس النواب حتى تتمكن الحكومة من البدء بالعمل على تنفيذ المشاريع ضمن البرنامج التنفيذي ووفق المحددات الزمنية وكما تعهدت به الحكومة خلال الجولات الميدانية وجلسات مجلس الوزراء في المحافظات، والتي ستتواصل لتشمل جميع المحافظات وبشكل شهري.