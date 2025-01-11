Saturday, 11 January 2025 11:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصادر عبرية: مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 30 في معارك غزة اليوم

1/11/2025 3:09:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر إسرائيلية أن 7 جنود لجيش الاحتلال قتلوا وأصيب 30 في معارك قطاع غزة، 11 منهم بحالة خطيرة، خلال اليوم.









MENAFN11012025000208011052ID1109079664

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث