مصادر عبرية: مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 30 في معارك غزة اليوم

مصادر عبرية: مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 30 في معارك غزة اليوم
التاريخ
1/11/2025 3:09:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت مصادر إسرائيلية أن 7 جنود لجيش الاحتلال قتلوا وأصيب 30 في معارك قطاع غزة، 11 منهم بحالة خطيرة، خلال اليوم.
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