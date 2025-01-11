عائلات الأسرى الإسرائيليين تتهم نتنياهو بتعطيل الصفقة

عائلات الأسرى الإسرائيليين تتهم نتنياهو بتعطيل الصفقة
التاريخ
1/11/2025 3:09:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة "ندعو للتظاهر في كل إسرائيل الليلة من أجل مطلب واحد هو إعادة كل الأسرى".
وأضافت "ندعو الإسرائيليين للتظاهر للمطالبة بإعادة الأسرى ونحن أمام أسبوع مصيري".
وتابعت "نتنياهو يرفض فعل الأمر الصحيح الذي سيعيد الأسرى وهو إنهاء الحرب بغزة".
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