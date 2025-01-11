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عائلات الأسرى الإسرائيليين تتهم نتنياهو بتعطيل الصفقة

1/11/2025 3:09:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة "ندعو للتظاهر في كل إسرائيل الليلة من أجل مطلب واحد هو إعادة كل الأسرى".


وأضافت "ندعو الإسرائيليين للتظاهر للمطالبة بإعادة الأسرى ونحن أمام أسبوع مصيري".


وتابعت "نتنياهو يرفض فعل الأمر الصحيح الذي سيعيد الأسرى وهو إنهاء الحرب بغزة".

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