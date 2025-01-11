نتنياهو يجتمع مع قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية بشأن الأسرى

نتنياهو يجتمع مع قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية بشأن الأسرى
التاريخ
1/11/2025 3:09:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو
أجرى اجتماعا بشأن الأسرى المحتجزين مع وزير
الدفاع وقادة المؤسسة الأمنية والعسكرية.
وأضاف المكتب أن نتنياهو وجه رئيسي الموساد والشاباك ومستشاره السياسي وممثل الجيش للسفر إلى الدوحة.
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