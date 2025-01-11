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نتنياهو يجتمع مع قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية بشأن الأسرى

1/11/2025 3:09:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو أجرى اجتماعا بشأن الأسرى المحتجزين مع وزير الدفاع وقادة المؤسسة الأمنية والعسكرية.
وأضاف المكتب أن نتنياهو وجه رئيسي الموساد والشاباك ومستشاره السياسي وممثل الجيش للسفر إلى الدوحة.








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