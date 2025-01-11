الصفدي يشارك باجتماع حول سوريا غدا
التاريخ
1/11/2025 3:09:31 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يبدأ، نائب رئيس الوزراء وزير
الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأحد، زيارة عمل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن سوريا، الذي ينعقد استكمالا لمسار "اجتماعات العقبة" بشأن سوريا التي عقدت في الأردن في ١٤ كانون الأول ٢٠٢٤.
كما سيلتقي الصفدي مع عدد من نظرائه المشاركين.
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