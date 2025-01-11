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الصفدي يشارك باجتماع حول سوريا غدا

1/11/2025 3:09:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يبدأ، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأحد، زيارة عمل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن سوريا، الذي ينعقد استكمالا لمسار "اجتماعات العقبة" بشأن سوريا التي عقدت في الأردن في ١٤ كانون الأول ٢٠٢٤.
كما سيلتقي الصفدي مع عدد من نظرائه المشاركين.








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